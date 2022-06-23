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МИД РФ обвинил Запад в саботировании российско-турецкого авиасообщения

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Страны Запада намеренно препятствуют авиасообщению между Россией и Турцией. Об этом в четверг, 23 июня, заявил директор четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

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«Приходится учитывать, что западные санкции среди прочего преследуют цель нарушить российско-турецкое авиационное сообщение. Поэтому профильные ведомства двух стран интенсивно работают, чтобы исключить любые риски и неудобства, которые могут возникнуть у наших туристов, отправляющихся в Турцию», — объяснил он в беседе с ТАСС.

Также Пилипсон подчеркнул необходимость противостоять антироссийской политике и защищать национальные интересы страны, в том числе добиваться соблюдения прав ее граждан.

Собеседник агентства отметил устойчивость Турции, которая продолжает принимать самостоятельные решения, несмотря на серьезное давление со стороны западных государств. В частности, Анкара заинтересована в поддержании сотрудничества с Москвой в сфере туризма и гарантирует все условия для полноценного и безопасного отдыха россиян.

Ранее, 16 июня, стало известно о планах авиакомпании Azur Air запустить ежедневные рейсы между Москвой и Даламаном в Турции летом текущего года. Речь идет о возобновлении полноценного чартерного авиасообщения.

Также 7 июня появилась информация о запуске авиарейсов в турецкие Стамбул и Анталью из Самары. Перелеты будет выполнять компания Red Wings. Первый рейс в Стамбул отправился в понедельник, 6 июня.

В апреле российские авиакомпании сообщили о подготовке к запуску 246 новых маршрутов за границу из регионов со стыковкой в Сочи. На первом этапе речь шла о появлении в продаже билетов по новым маршрутам в Ереван, Каир, Тель-Авив, города Турции (Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум) и Узбекистана (Ташкент, Бухара, Самарканд, Фергана, Ургенч).

21 мая бывший советник Госдепартамента США при администрациях президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы Дэвид Филлипс в статье для журнала The National Interest выразил мнение, что Турция подорвала трансатлантическое единство в стремлении наказать Россию за начало спецоперации по защите Донбасса.

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