Эксперт оценил новый временный порядок выплат по внешнему долгу России

Новый порядок позволяет России временно выплачивать валютный долг в рублях. РФ выдает оплату долга в национальной валюте и одновременно почти гарантирует дальнейший обмен, но через другие операции через российские банки в долларовый эквивалент по курсу приобретения долга. Об этом 22 июня заявил «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, для получателей долга мало что меняется, но формально кто-то из них может заявить о нарушении соглашения, так как в нем прописано, что долг возвращается в валюте, в которой брался.

«То есть должны расплачиваться в долларах, евро, английских фунтах. Формально нарушения есть, но никто от этого не страдает», — подчеркнул он.

Он допустил, что если страны массово начнут сопротивляться этому, то России может быть объявлен технический дефолт, и он продлится месяц.

«Если мы за месяц не рассчитаемся с теми, кто предъявил претензии, в долларах, то тогда наступает общий дефолт или прямой дефолт, а потом кросс-дефолт — когда иностранные инвесторы могут предъявить претензии, могут затребовать весь долг обратно или арестовывать активы российские за рубежом», — продолжил Остапкович.

Развитие событий зависят от поведения контрагентов по долгу, подчеркнул он.

«Я не сомневаюсь, что в условиях санкций какая-то часть стран предъявит претензии, но мы имеем право на это претензии подать в суд, что мы расплатились в рублях, потому что нам не дают возможности расплатиться в долларах», — продолжил эксперт.

Как он добавил, разбирательство по англо-саксонскому праву может тянуться год-два, потому что оно строится на прецедентах, а таких прецедентов не было.

По мнению Остапковича, вариант прямого дефолта возможен, но по населению он не ударит.

«Не надо бояться слова «дефолт». Ничего страшного в этом нет. После дефолта в 1998 году у нас были лучшие экономические годы, когда экономика росла по 6,5%. Россия и так отрезана от торговли со странами западного направления. С востоком не будет проблем», — выразил он уверенность.

22 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу РФ. Новый порядок позволяет, в частности, временно выплачивать валютный долг в рублях. Они будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому они предназначены.

25 мая Минфин России подтвердил готовность продолжать обслуживание и погашение долговых обязательств, но делать это в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства. Об этом было сказано после того, как минфин США сообщил об отказе продлить лицензию, позволявшую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Лицензия OFAC разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России.