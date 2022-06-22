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Путин установил новый временный порядок выплат по внешнему долгу РФ

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу РФ. Он опубликован 22 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

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Новый порядок позволяет России временно выплачивать валютный долг в рублях. Такие выплаты будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому они предназначены.

Кроме того, указ устанавливает особенности работы с иностранными депозитариями, ведения специальных счетов, индексации зачисленных на них средств и выплаты купонов по бондам. В нем также содержится поручение правительству в 10-дневный срок определить перечень банков для платежей держателям евробондов.

25 мая Минфин России подтвердил готовность продолжать обслуживание и погашение долговых обязательств, но делать это в валюте РФ с возможностью последующей конвертации рублей в оригинальную валюту обязательства. Об этом было сказано после того, как минфин США сообщил об отказе продлить лицензию, позволявшую России производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Лицензия OFAC разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Она была выпущена почти сразу после введения жестких антироссийских санкций.

5 мая сообщалось, что Россия столкнется с риском технического дефолта 27 мая. В этот день предстояло погасить купоны по выпускам «Россия-2026» и «Россия-2036». 18 мая министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. 27 мая он заверил, что заявления Запада о дефолте в РФ являются недействительными.

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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