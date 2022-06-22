Глава минобороны Финляндии Кивинен заявил о готовности армии к возможной войне с Россией

Финляндия создала значительный арсенал военной техники на случай возможных боевых действий, подобных тем, которые ведутся сейчас на Украине. Об этом в среду, 22 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на командующего вооруженными силами Финляндии генерала Тимо Кивинен.

«Мы планомерно развивали нашу оборону именно для того вида боевых действий, которые ведутся там (на Украине. — Ред.): с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации», — сказал он в интервью агентству.

Кивинен также заявил, что республика запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 км, заказала четыре новых боевых корабля, 64 истребителя F-35 у американской компании Lockheed Martin.

Помимо этого отмечается, что Финляндия намерена закупить до 2 тыс. беспилотников, средства ПВО и строит ограждение на границе с Россией. Хельсинки тратит 2% ВВП на оборону и сохраняет всеобщую воинскую повинность.

При этом он не предоставил никаких доказательств готовящегося на Финляндию «нападения».

18 мая Финляндия и Швеция подавали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Однако по сей день США не устанавливали каких-либо сроков для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, работа в этом направлении продолжается. По его словам, Вашингтон хочет, чтобы это произошло быстро, однако Прайс пояснил, что это процесс, который требует консенсуса всех союзников по НАТО.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента уточнил, что сейчас продолжаются контакты между Финляндией, Швецией и Турцией, которая выступает против вхождения двух северных стран в НАТО. Несмотря на то что США не принимают участия в этих контактах, Вашингтон оказывает поддержку Хельсинки и Стокгольму.

15 июня член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что в случае вступления в НАТО Швеция и Финляндия рискуют потерей нейтралитета в случае возникновения того или иного военного конфликта с участием альянса.

6 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не представляла никакой угрозы как для Финляндии, так и для Швеции.

До этого, 9 мая, заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что решение вступить в альянс «не укрепит безопасность ни самой Финляндии», ни НАТО.