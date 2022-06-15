В Госдуме раскрыли последствия для Швеции и Финляндии от вступления в НАТО

В случае вступления в НАТО Швеция и Финляндия рискуют потерей нейтралитета в случае возникновения того или иного военного конфликта с участием альянса. Об этом в среду, 15 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Основной причиной вступления в НАТО в Стокгольме и Хельсинки называют желание обезопасить себя от «угрозы со стороны Москвы». Конечно же, такое решение Швеция и Финляндия не приняли бы без соответствующего указания из-за океана», — указал он.

Белик предупредил, что при вступлении в НАТО вместе с возможностью быть под защитой альянса, который будет вмешиваться в том числе и во внутренние дела, Стокгольм и Хельсинки получат перспективу быть втянутыми в тот или иной военный конфликт, в случае возникновения которого нейтралитет соблюдать не получится.

Ранее, 6 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не представляла никакой угрозы как для Финляндии, так и для Швеции.

16 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер. По его словам, делается это в интересах внешнеполитических интересов США.

Российский лидер отмечал, у России нет проблем с этими странами, и их вступление в НАТО не создает угроз для Москвы. Однако он указал, что расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет ответную реакцию со стороны РФ.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс министрами иностранных дел Швеции и Финляндии были поданы 18 мая. МИД России в свою очередь критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.