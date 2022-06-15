Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В Госдуме раскрыли последствия для Швеции и Финляндии от вступления в НАТО

Депутат Белик: при вступлении в НАТО Швеция и Финляндия рискуют быть втянутыми в конфликт
0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В случае вступления в НАТО Швеция и Финляндия рискуют потерей нейтралитета в случае возникновения того или иного военного конфликта с участием альянса. Об этом в среду, 15 июня, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Снова год: в Финляндии ожидают членство в НАТО не ранее декабря
Как быстро пройдет процесс ратификации заявки Хельсинки и Стокгольма на вступление в альянс

«Основной причиной вступления в НАТО в Стокгольме и Хельсинки называют желание обезопасить себя от «угрозы со стороны Москвы». Конечно же, такое решение Швеция и Финляндия не приняли бы без соответствующего указания из-за океана», — указал он.

Белик предупредил, что при вступлении в НАТО вместе с возможностью быть под защитой альянса, который будет вмешиваться в том числе и во внутренние дела, Стокгольм и Хельсинки получат перспективу быть втянутыми в тот или иной военный конфликт, в случае возникновения которого нейтралитет соблюдать не получится.

Ранее, 6 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не представляла никакой угрозы как для Финляндии, так и для Швеции.

16 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что расширение НАТО носит искусственный характер. По его словам, делается это в интересах внешнеполитических интересов США.

Российский лидер отмечал, у России нет проблем с этими странами, и их вступление в НАТО не создает угроз для Москвы. Однако он указал, что расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет ответную реакцию со стороны РФ.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс министрами иностранных дел Швеции и Финляндии были поданы 18 мая. МИД России в свою очередь критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022