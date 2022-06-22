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В Госдепе не смогли назвать сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Госдеп: США не устанавливали сроки для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
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Фото: Global Look Press/Frederik/imageBROKER.com
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США не устанавливали каких-либо сроков для вступления Финляндии и Швеции в НАТО, работа в этом направлении продолжается. Об этом во вторник, 21 июня, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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«Как я помню, каких-либо сроков мы не устанавливали», — так он прокомментировал сообщение о том, что решение о вступлении этих двух стран в альянс вряд ли будет принято на саммите НАТО в Мадриде 29–30 июня.

По его словам, Вашингтон хочет, чтобы это произошло быстро, однако Прайс пояснил, что это процесс, который требует консенсуса всех союзников по НАТО.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента уточнил, что сейчас продолжаются контакты между Финляндией, Швецией и Турцией, которая выступает против вхождения двух северных стран в НАТО. Несмотря на то что США не принимают участия в этих контактах, Вашингтон оказывает поддержку Хельсинки и Стокгольму.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс не просто под вопросом — это перспектива даже не краткосрочного, а среднесрочного будущего. Он добавил, что к моменту вступления НАТО может перестать существовать как образование.

Также во вторник президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна не достигла прогресса на встрече с Турцией и, вероятно, не сможет войти в НАТО до сентября.

Накануне директор Института внешней политики Турции Хюсейн Багджи заявил, что его страна не согласится на вступление Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем в конце июня саммите блока в Мадриде. Он предположил, что рано или поздно эти страны станут членами альянса, но, скорее всего, это произойдет не в текущем году.

11 июня сообщалось, что власти Финляндии не хотят выдавать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет», для того чтобы вступить в НАТО.

До этого, 8 июня, Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с «террористическими организациями», включая Рабочую партию Курдистана, организации Гюлена и их филиалы.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

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