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В СФ раскритиковали Британию за отказ выдать визы делегации России на ПА ОБСЕ

Сенатор Цеков об отказе в визах делегации РФ: Британия демонстрирует колониальные методы
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Фото: Global Look Press/Sopa Images/Omar Marques
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Великобритания демонстрирует колониальные методы выстраивания отношений. Об этом в среду, 22 июня, заявил «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Сергей Цеков, комментируя отказ Лондона выдать визы членам российской делегации Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ для участия в очередной сессии.

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«Это крайне возмутительное решение. Оно характеризует европейскую политическую верхушку, полет мыслей этих «великих» политиков Великобритании. Та политическая верхушка Англии, которая очень любит говорить о демократии, о свободе слова, о правах меньшинств в данной ситуации лишает права голоса российскую делегацию. То есть они там будут ругать Россию и при этом не дадут возможность услышать другую сторону», — указал он.

По словам сенатора, Соединенное Королевство демонстрирует диктаторские, колониальные методы выстраивания отношений, при этом указав на неавторитетность государства.

«Эту страну не надо называть Великобританией, потому что она никакая не великая. Вот «Невеликая Британия» можно называть», — подчеркнул Цеков.

Также парламентарий допустил выход России из ОБСЕ в случае, если подобная ситуация будет повторяться из мероприятия в мероприятие. При этом политик отметил, что в нынешней ситуации решение о невыдаче виз принимала Великобритания, а не Евросоюз.

О том, что Великобритания приняла решение отказать делегации России в визах для участия в очередной сессии ассамблеи, ранее в этот день сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. При этом сенатор высказался против выхода из ПА ОБСЕ. По его словам, участие в работе ассамблеи дает возможность продвижения взглядов и подходов РФ.

Кроме того, он указал, что решения ПА ОБСЕ в отсутствии РФ не могут считаться легитимными.

При этом в посольстве Великобритании в Москве объяснили, что визы российской делегации не выдали якобы из-за того, что все представители России находятся под санкциями и не могут въехать на территорию Соединенного Королевства.

19 мая спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила «Известиям» о том, что Великобритания отказала в выдаче виз российским депутатам, которые должны были принять участие в ПА ОБСЕ. Эта ситуация, по ее мнению, демонстрирует нарушение международных прав, которые сейчас происходят всё чаще.

29-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится в Бирмингеме 2–6 июля. С учетом отмены ежегодной сессии 2020 года и проведения сессии в 2021-м в смешанном формате из-за пандемии COVID-19 эта сессия станет первым мероприятием за последние два года, которое предусматривает личное участие делегатов.

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