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Владельцы ТЦ в РФ заключили соглашение с брокером торговой недвижимости из Индии

Владельцы ТЦ в РФ заключили соглашение с одним из брокеров торговой недвижимости Индии Beyond Squarefeet
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские торговые центры еще в марте провели раунд переговоров с индийскими торговыми сетями. Речь идет о продавцах одежды, обуви, товаров для дома, рассказал «Известиям» вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин в среду, 22 июня.

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По его словам, владельцы ТЦ заключили соглашение о партнерстве с индийским брокером торговой недвижимости Beyond Squarefeet. Речь идет о возможном развитии в России таких брендов, как Killer, ColorPlus, Raymond, Mufti, Being Human Clothing, Da Milano, Spykar, Woodland, Rosso Brunello. Причем иностранные торговые марки готовы работать по франшизе либо поставлять свой товар на российскую территорию.

Ранее в этот же день президент РФ Владимир Путин в ходе приветствия участников делового форума БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) заявил, что в России могут открыться индийские сетевые магазины. По его словам, активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран объединения.

Российский лидер добавил, что Москва активно занимается переориентацией экономических потоков на надежных международных партнеров, в первую очередь на страны БРИКС.

14 июня в Кремле рассказали, что Россия сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые и инвестиционные обмены.

12 апреля сообщалось, что Индия планирует увеличить экспорт в Россию на $2 млрд. Планируется в том числе нарастить поставки фармпродукции, органической и неорганической химии, молочных продуктов, чая, кофе и товаров для дома.

В конце марта обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби отметил, что на фоне противостояния Запада и России Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с РФ. Он напомнил, что официальная дружба Индии и СССР началась в 1971 году, когда обе страны заключили договор о мире, дружбе и сотрудничестве.

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