Украина обещала Германии не наносить удары по России из западного оружия

Украина дала гарантии, что не будет использовать западное оружие для обстрела российской территории. Такое заявление в среду, 22 июня, сделала глава германского минобороны Кристина Ламбрехт.

Она отметила, что им не пришлось требовать подтверждения или гарантии, «Украина сама дала эти подтверждения».

«Коллега (министр обороны Украины Алексей) Резников <...> был на прошлой неделе в Брюсселе, принял участие в разных заседаниях, чтобы именно это заявление от имени Украины сделать — что эти вооружения используются только в целях самообороны, что <...> не будет обстрела российской территории», — сказала Ламбрехт, выступая в бундестаге ФРГ.

21 июня власти ФРГ впервые опубликовали список предоставленного Украине оружия, а также план дальнейших поставок. В частности, правительство Германии намерено передать Киеву 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и другие вооружения.

Ранее, 15 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что оружие, которое Запад поставляет Украине, будет расползаться по Европе и другим регионам. Она отметила, что поставки вооружений Киеву приводят только к затягиванию боевых действий, новым жертвам среди мирного населения и способствуют формированию расширения «черного рынка оружия».

Как подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков, вся ответственность за срыв мирных переговоров лежит на Киеве и странах Запада. По его словам, мир в Донбассе и на Украине до сих пор не пришел, потому что с середины апреля украинская делегация под влиянием Запада, вышла из переговорного процесса и он был поставлен на паузу.

8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, но будет стараться избегать конфронтации НАТО и России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».