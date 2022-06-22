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Адвокат заявил о сложности заменить магазины IKEA в торговых центрах

Адвокат Шалаев: для магазинов IKEA обычно строится часть торгового центра, заменить их будет сложно
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Alen Gurovic
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Торговые точки IKEA обычно являются якорным арендатором, заявил «Известиям» партнер ООО «Правовая группа», адвокат Владимир Шалаев. Так он прокомментировал 22 июня информацию о том, что нидерландская компания расторгает договоры с торговыми центрами.

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«Условия досрочного расторжения договора аренды, скорее всего, предусмотрены самим договором, IKEA, как правило, является якорным арендатором, под предметы строится часть торгового центра. Его замещение очень сложно», — указал специалист.

Адвокат Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Денис Фролов, в свою очередь, рассказал о том, на каких условиях IKEA может расторгнуть договоры с торговыми центрами.

По его словам, всё зависит от конкретного договора аренды с определенным торговым центром. Как правило, долгосрочные договоры аренды предусматривают несколько схем выхода арендатора из правоотношений с владельцем торгового центра или уполномоченного им лицом.

Так, первый вариант предполагает невозможность расторгнуть договор до истечения его срока. В этой ситуации арендатор, а именно IKEA, будет вынужден платить, пока не закончится срок договора аренды.

«Прекращение арендных отношений, когда арендатор за определенный срок — как правило, он составляет не менее трех месяцев — обязан уведомить арендодателя о том, что он выходит из арендных отношений через столько месяцев, сколько прописано в договоре аренды, после этого отношения с ним прекращаются», — продолжил Фролов.

Еще один вариант расторжения договора подразумевает оплату выхода из договора в размере нескольких месячных арендных плат. В таком случае договор аренды может быть прекращен в течение определенного короткого периода времени, при условии предоставления платы за выход из договора, добавил адвокат.

Ранее в этот день стало известно, что IKEA начала закрывать свои торговые точки на территории России. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал «Известиям», что IKEA вынуждена будет заплатить штрафы — сотни миллионов рублей — за разрыв договоров аренды в торговых центрах.

По его мнению, именно такие условия могут быть зафиксированы в контрактах между компанией и арендодателями. Он дополнил, что в некоторых договорах собственники площадок также имеют право забрать депозит или арендную плату до конца срока документа. Обычно ТЦ заключали договоры на пять лет, отметил эксперт.

О решении компании полностью уйти из России сообщалось 15 июня. По данным «Известий», информацию об уходе из страны сотрудникам сообщили в этот день во время общего собрания. Также в среду сеть уведомила о продаже своих четырех фабрик в России. IKEA пообещала выплатить сокращенным сотрудникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Компания приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. Причиной указали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за санкций, введенных Западом на фоне спецоперации по защите Донбасса.

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