В Госдуме оценили присвоение территории у посольства США названия «Площадь ДНР»

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в среду, 22 июня, в беседе с «Известиями» заявил о правильности присвоения территории у посольства США в Москве названия площади Донецкой Народной Республики.

«Я считаю, это правильный шаг. Я еще предлагал изменить название улицы возле польского посольства и поставить там памятник. Надо делать такие маленькие ответные шаги на те действия, которые они совершают», — отметил он.

О том, что территория возле американского посольства в Москве названа площадью ДНР, стало известно ранее в этот день. Место, для которого было выбрано название, располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Такое решение было принято в ходе голосования в проекте «Активный гражданин».

8 июня стали известны его результаты. Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики». Второе по популярности название — «Площадь Защитников Донбасса» (31,54%), третье — «Площадь Героя России Владимира Жоги» (8,33%).

Отмечалось, что дополнительно будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики. Такое название депутаты Мосгордумы предложили присвоить территории у посольства Германии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позитивно оценил итоговый вариант нового названия площади. Он также отметил, что ему, как жителю столицы, хотелось бы еще, чтобы в городе появилась и площадь ЛНР.