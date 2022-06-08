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Пескову понравилось новое название площади у посольства США в Москве

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Фото: ТАСС/Сергей Петров
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Представитель Кремля Дмитрий Песков позитивно оценил итоговый вариант голосования нового названия площади у посольства США в Москве, которое располагается на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка.

Ранее в среду стали известны итоги голосования о переименовании этой площади. Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант «Площадь Донецкой Народной Республики. Второе по популярности название — Площадь Защитников Донбасса (31,54%), третье — Площадь Героя России Владимира Жоги (8,33%). Всего проголосовали 278 684 человек.

«Мне, как москвичу, нравится этот вариант», — заявил Песков журналистам.

Он также отметил, что ему, как жителю столицы, хотелось бы еще, чтобы в городе появилась и площадь Луганской Народной Республики.

Голосование проходило на портале «Активный гражданин» с 30 мая. Тогда же и сообщалось, что в случае, если вариант «площадь Донецкой Народной Республики» наберет большинство голосов, то дополнительно будет подобрана площадь или улица для присвоения наименования и в честь Луганской Народной Республики.

До этого, 18 мая, депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у посольства США площадью Защитников Донбасса.

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