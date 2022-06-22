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В Бресте в День памяти и скорби прошел симфонический концерт

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Фото: соцсети
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В Бресте прошел симфонический концерт в ночь на 22 июня, День памяти и скорби. Именно в эту ночь 81 год назад нацистская Германия напала на Советский Союз.

Были подобраны музыкальные композиции, которые помогли передать те невзгоды, которые ждали советский народ в 1941 году. Несмотря на то что через четыре года Знамя Победы было поднято над рейхстагом, в 1941 году советским войскам приходилось отступать после вероломного нападения.

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Отмечается, что одним из ключевых мест первых дней войны стала Брестская крепость, защитники которой сотворили невозможное, не сдаваясь перед многократно превосходящими их силами нацистов.

Накануне сообщалось, что в главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ доставили частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Мемориальная акция «Свеча памяти» началась в храме в День памяти и скорби, 22 июня. В этот день нацистская Германия 81 год назад начала войну против Советского Союза. Так, в 04:00 мск в главном храме ВС РФ отдана дань памяти всем погибшим в годы ВОВ.

Также в 02:30 в главном храме ВС РФ началась Божественная литургия. Священнослужители провели панихиду по погибшим. С 09:00 возле храма начнется концертная программа «Я помню». Она будет продолжаться весь день у памятника «Матерям победителей». С более полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

21 июня сообщалось, что в Бресте стартовал патриотический культурно-образовательный проект «Поезд памяти», посвященный Великой Отечественной войне. К акции присоединились 200 школьников из 85 регионов России и шести областей Белоруссии.

22 июня во всех регионах России будут проходить митинги у Вечного огня и памятников героям ВОВ. Кроме того, в 12:15 мск по всей стране объявлена всероссийская минута молчания.

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