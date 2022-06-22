В Бресте в День памяти и скорби прошел симфонический концерт

В Бресте прошел симфонический концерт в ночь на 22 июня, День памяти и скорби. Именно в эту ночь 81 год назад нацистская Германия напала на Советский Союз.

Были подобраны музыкальные композиции, которые помогли передать те невзгоды, которые ждали советский народ в 1941 году. Несмотря на то что через четыре года Знамя Победы было поднято над рейхстагом, в 1941 году советским войскам приходилось отступать после вероломного нападения.

Отмечается, что одним из ключевых мест первых дней войны стала Брестская крепость, защитники которой сотворили невозможное, не сдаваясь перед многократно превосходящими их силами нацистов.

Накануне сообщалось, что в главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ доставили частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Мемориальная акция «Свеча памяти» началась в храме в День памяти и скорби, 22 июня. В этот день нацистская Германия 81 год назад начала войну против Советского Союза. Так, в 04:00 мск в главном храме ВС РФ отдана дань памяти всем погибшим в годы ВОВ.

Также в 02:30 в главном храме ВС РФ началась Божественная литургия. Священнослужители провели панихиду по погибшим. С 09:00 возле храма начнется концертная программа «Я помню». Она будет продолжаться весь день у памятника «Матерям победителей». С более полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

21 июня сообщалось, что в Бресте стартовал патриотический культурно-образовательный проект «Поезд памяти», посвященный Великой Отечественной войне. К акции присоединились 200 школьников из 85 регионов России и шести областей Белоруссии.

22 июня во всех регионах России будут проходить митинги у Вечного огня и памятников героям ВОВ. Кроме того, в 12:15 мск по всей стране объявлена всероссийская минута молчания.