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В Бресте стартовал патриотический проект «Поезд памяти»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Патриотический культурно-образовательный проект «Поезд памяти», посвященный Великой Отечественной войне, стартовал во вторник, 21 июня, в России и Белоруссии.

К акции присоединились 200 школьников из 85 регионов России и шести областей Белоруссии.

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В этот день участников проекта поприветствовали на торжественной церемонии старта «Поезда памяти» в Бресте. Этот город первым принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков. Участникам проекта передали символ проекта на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».

Из программы следует, что ребята с 21 июня по 3 июля проедут по маршруту из Бреста в Минск через Гродно, Витебск, Смоленск, Ржев, Вязьму, Кубинку, Москву, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Псков, Оршу, Могилев, Гомель. В каждом городе они смогут принять участие в памятных и просветительских мероприятиях.

Отмечается, что поезд проследует по пути героической обороны Красной армии к месту битвы под Москвой, откуда началось контрнаступление советских войск.

28 июня участников проекта встретит председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, после чего состав отправится в Санкт-Петербург по пути наступления Красной армии и освобождения городов.

3 июля поезд прибудет в Минск в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

21 июня в России также официально началась акция «Свеча памяти». Она приурочена ко Дню памяти и скорби, который проходит 22 июня — в годовщину Великой Отечественной войны. Главную свечу памяти зажгли в столичном елоховском соборе в 14:00 мск 21 июня. Именно там 81 год назад состоялась первая литургия за будущую Великую Победу.

22 июня сообщалось, что Минобороны РФ на основе документов из фондов своего Центрального архива (ЦАМО) запускает новый исторический раздел «Герои первых дней Великой войны», где в представленных документах рассказывается о подготовке Германии к вторжению, о трагических, но в то же время героических событиях начала войны.

Военный историк, эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов рассказал, что 22 июня является памятной датой для россиян: в этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война. Он подчеркнул важность сохранения памяти о событиях тех лет и проведения различных мероприятий по этому случаю.

В честь трагически погибших в результате боевых действий граждан по всей России будут проходить памятные мероприятия. «Известия» публиковали программу мероприятий ко Дню памяти и скорби 22 июня 2022 года.

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