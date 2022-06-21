Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия передала Норвегии ноту с просьбой пустить грузы на Шпицберген
Мир
Глава МВД Латвии заявил об усталости страны от украинских беженцев
Общество
Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым начнут курсировать с 1 июля
Мир
Небензя рассказал о роли Запада в прекращении переговоров между РФ и Украиной
Мир
Ограничения на транзит через Литву в Калининград распространяются на грузовики
Мир
Песков опроверг данные британских СМИ о подготовке мобилизации в России
Мир
На Украине безработных начнут привлекать к общественным работам
Мир
Лондон обратился к РФ из-за приговоренных к смертной казни в ДНР наемников
Мир
Вице-канцлер ФРГ допустил экономическую ситуацию «хуже, чем в пандемию»
Мир
Сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ попросили российское гражданство
Мир
В Airbus призвали не вводить санкции на российский титан

Частицу пламени Вечного огня доставили из Бреста в Главный храм ВС РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ доставили во вторник, 21 июня, частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость — герой». Об этом рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.

Подвиг твой бессмертен: как у Кремлевской стены появилась Могила Неизвестного Солдата
История главного военного мемориала страны

В Бресте (Белоруссии) факел со священным огнем зажег участник Великой Отечественной войны (ВОВ) Валерий Касатонов. Огонь он передал огонь Герою России, старшему лейтенанту Антону Старостину, которому и выпала честь доставить частицу огня в Россию для проведения мемориальной акции «Свеча памяти».

Частицу огня доставили из бортом военного ведомства в специальной переносной газовой лампаде.

Мемориальная акция «Свеча памяти» начнется в храме в День памяти и скорби, 22 июня. В этот день нацистская Германия 81 год назад начала войну против Советского Союза. Так, в 04:00 (мск) в главном храме ВС РФ будет отдана дань памяти всем погибшим в годы ВОВ. От частицы доставленного Вечного огня будут зажжены 1 418 памятных свечей, по числу дней Великой Отечественной войны.

Также с 2:30 в главном храме ВС РФ начнется Божественная литургия. Священнослужители проведут панихиду по погибшим. С 9:00 возле храма начнется концертная программа «Я помню». Она будет продолжаться весь день у памятника «Матерям победителей». С более полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

22 июня во всех регионах России будут проходить митинги у Вечного огня и памятников героям ВОВ. Кроме того, в 12:15 (мск) по всей стране объявлена всероссийская минута молчания.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022