Частицу пламени Вечного огня доставили из Бреста в Главный храм ВС РФ

В Главный храм Вооруженных сил (ВС) РФ доставили во вторник, 21 июня, частицу пламени Вечного огня от мемориального комплекса «Брестская крепость — герой». Об этом рассказали журналистам в Министерстве обороны РФ.

В Бресте (Белоруссии) факел со священным огнем зажег участник Великой Отечественной войны (ВОВ) Валерий Касатонов. Огонь он передал огонь Герою России, старшему лейтенанту Антону Старостину, которому и выпала честь доставить частицу огня в Россию для проведения мемориальной акции «Свеча памяти».

Частицу огня доставили из бортом военного ведомства в специальной переносной газовой лампаде.

Мемориальная акция «Свеча памяти» начнется в храме в День памяти и скорби, 22 июня. В этот день нацистская Германия 81 год назад начала войну против Советского Союза. Так, в 04:00 (мск) в главном храме ВС РФ будет отдана дань памяти всем погибшим в годы ВОВ. От частицы доставленного Вечного огня будут зажжены 1 418 памятных свечей, по числу дней Великой Отечественной войны.

Также с 2:30 в главном храме ВС РФ начнется Божественная литургия. Священнослужители проведут панихиду по погибшим. С 9:00 возле храма начнется концертная программа «Я помню». Она будет продолжаться весь день у памятника «Матерям победителей». С более полной программой мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

22 июня во всех регионах России будут проходить митинги у Вечного огня и памятников героям ВОВ. Кроме того, в 12:15 (мск) по всей стране объявлена всероссийская минута молчания.