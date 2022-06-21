Опубликована программа мероприятий ко Дню памяти и скорби 22 июня 2022 года

22 июня — День памяти и скорби. Нацистская Германия 81 год назад начала войну против Советского Союза. В результате боевых действий трагически погибли миллионы граждан. Им посвящены мероприятия, которые будут проходить в России начиная с полуночи среды.

Уже стартовала ежегодная акция «Свеча памяти». Ее зажгли в Москве, в Елоховском соборе. Храм уцелел в 1941-м, там проводилась первая военная литургия.

С 00:00 мероприятия по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны переместятся на Крымскую набережную, в «Музеон», где зажгут 1418 свечей, символизирующих каждый день войны.

С 2:30 в подмосковной Кубинке, в главном храме Вооруженных сил России, начнется Божественная литургия. Священнослужители проведут панихиду по погибшим. В 3:55 там на Соборной площади возле церкви тоже пройдет акция «Свеча памяти».

С 04:00 до 04:30 в Александровском саду состоится акция «Вахта памяти. Вечный огонь». На рассвете, ровно в четыре часа, там прозвучит сообщение Юрия Левитана. Участники — юноши и девушки — возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

С 9:00 возле главного храма ВС России начнется концертная программа «Я помню». Она будет продолжаться весь день у памятника «Матерям победителей» и на Соборной площади.

В 12:15 по московскому времени по всей стране объявлена всероссийская минута молчания.

На протяжении 22 июня можно будет бесплатно посмотреть экспозиции Музея Победы на Поклонной горе (станция метро «Парк Победы» желтой и синей веток метро). В том числе зал исторической правды, зал славы, «Лица Победы», экспозицию «Подвиг армии», коллекцию военной техники под открытым небом «Г.О.Р.А.» (главные оружейные реликвии армии).

В 22:00 парк «Патриот» стартует концерт-спектакль «В сердце матери». Артисты исполнят песни военных лет и прочитают стихотворения. Вход свободный.

Во всех регионах России будут проходить митинги у Вечного огня и памятников героям ВОВ, экспозиции в музеях.

Каждый россиян сможет почтить минутой молчания погибших, зажечь свечу памяти и возложить цветы к монументу Великой Отечественной в любом населенном пункте, в том числе без привязки к официальным программам своего региона.

Узнать о войне глазами документалистов можно в материале «Известий» — «Война реальная и вымышленная». Об обстоятельствах, при которых началась Великая Отечественная война, можно прочитать в интервью академика РАН Александра Чубарьяна.

Как в России будет проходить День памяти и скорби 22 июня 2022 года — следите на телеканале «Известия».