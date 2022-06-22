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В Техасе снесут школу после стрельбы с 19 погибшими детьми

В Техасе снесут школу, где жертвами стрельбы стали 19 детей и двое учителей
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Фото: REUTERS/Nuri Vallbona
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Власти американского города Ювалде (штат Техас) снесут начальную школу, где в мае были убиты 19 детей и двое учителей. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила журналист регионального подразделения телекомпании Fox Эллен Макнамара со ссылкой на мэра Дона Маклафлина.

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«Мэр Ювалде заявил, что начальная школа «Робб» будет снесена», — написала она в Twitter.

При этом не уточняется, когда будет осуществлен снос.

По данным местного подразделения телекомпании CBS, многие местные жители поддерживают идею о сносе школы, так как ученики и их родители больше не хотят туда возвращаться.

Ранее, 9 июня, сообщалось, что ученица начальной школы города Ювалде выступила перед членами палаты представителей США. По словам девочки, для того чтобы сохранить жизнь, ей пришлось измазаться в крови погибшего одноклассника и притворяться мертвой.

В заключение она призналась, что после трагедии больше не чувствует себя в безопасности в школе.

Стрельба в начальной школе города Ювалде произошла 24 мая. В результате погибли 19 детей и два педагога. Спастись удалось лишь одной ученице.

Нападавшим оказался 18-летний Сальвадор Рамос, ученик средней школы Ювалде. Его ликвидировали правоохранители. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.

3 июня президент США Джо Байден в связи с участившимися случаями массовых расстрелов в стране заявил о необходимости ужесточения контроляза оборотом оружия в противовес второй поправке американской конституции.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.

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