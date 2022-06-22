В Техасе снесут школу после стрельбы с 19 погибшими детьми

Власти американского города Ювалде (штат Техас) снесут начальную школу, где в мае были убиты 19 детей и двое учителей. Об этом во вторник, 21 июня, сообщила журналист регионального подразделения телекомпании Fox Эллен Макнамара со ссылкой на мэра Дона Маклафлина.

«Мэр Ювалде заявил, что начальная школа «Робб» будет снесена», — написала она в Twitter.

При этом не уточняется, когда будет осуществлен снос.

По данным местного подразделения телекомпании CBS, многие местные жители поддерживают идею о сносе школы, так как ученики и их родители больше не хотят туда возвращаться.

Ранее, 9 июня, сообщалось, что ученица начальной школы города Ювалде выступила перед членами палаты представителей США. По словам девочки, для того чтобы сохранить жизнь, ей пришлось измазаться в крови погибшего одноклассника и притворяться мертвой.

В заключение она призналась, что после трагедии больше не чувствует себя в безопасности в школе.

Стрельба в начальной школе города Ювалде произошла 24 мая. В результате погибли 19 детей и два педагога. Спастись удалось лишь одной ученице.

Нападавшим оказался 18-летний Сальвадор Рамос, ученик средней школы Ювалде. Его ликвидировали правоохранители. Прежде чем открыть огонь в начальной школе, он также выстрелил в свою 66-летнюю бабушку. Она жива, но находится в критическом состоянии.

3 июня президент США Джо Байден в связи с участившимися случаями массовых расстрелов в стране заявил о необходимости ужесточения контроляза оборотом оружия в противовес второй поправке американской конституции.

В США свободное ношение оружия законно в большинстве штатов. Наиболее свободные правила владения огнестрельным оружием существуют в штатах Мэн, Луизиана и Аляска. В 43 штатах приобретение оружия не требует получения лицензий или регистрации.