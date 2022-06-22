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На Саур-Могиле спели «Священную войну» в память о героях ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Народный артист РФ Николай Басков принял участие в акции «Свеча памяти» на кургане Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) ко Дню памяти и скорби, который проходит 22 июня — в годовщину Великой Отечественной войны.

В 4:00 утра месте с добровольцами из ДНР и России певец исполнил песню «Священная война».

«Я рад оказаться здесь, на территории практически священной высоты — Саур-Могилы, чтобы вместе с Донбассом почтить память тех, кто погиб на той войне. Этот момент, когда одна за другой зажигались свечи огненной картины, не передать словами. Единение душ, историческая память и слезы на глазах. Мы помним и никогда не забудем», — поделился он.

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Отмечается, что композиция для выступления была выбрана неслучайно — в годы Великой Отечественной Войны именно эта песня объединила все народы Советского Союза для борьбы с нацистами.

В честь павших героев представители всероссийского общественного движения «Волонтеры победы» зажгли 10 тысяч свечей и выложили картину с изображением мемориала советскому солдату, уничтоженному при обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ). Рядом с инсталляцией — надпись «Мы помним».

Помнят не только противостояние гитлеровским войскам, но и совсем недавние события. Так, в 2014 году, именно здесь начиналось наступление украинских войск на ДНР. Стратегическую высоту 277,9 метров над уровнем моря удалось отбить, а вот монумент не сохранился. ВСУ разбили каждую ступеньку многокилометровой лестницы к главной Стелле.

Потери обеих битв — в Великой Отечественной и гражданской 2014-го — метрах в ста друг от друга — на мемориальных плитах с именами советских воинов и небольшом кладбище — с погибшими ополченцами.

21 июня в России официально началась акция «Свеча памяти». Главную свечу зажгли в столичном Елоховской соборе в 14:00 по московскому времени 21 июня. Именно там 81 год назад состоялась первая литургия за будущую Великую Победу.

В полночь на Крымской набережной, в московском парке искусств «Музеон», зажгли 1418 свечей, каждая из которых символизирует один день войны. Предваряла церемонию запись сообщения Юрия Левитана о начале Великой Отечественной войны.

В 2:30 в Главном храме Вооруженных Сил России, в Кубинке Московской области, прошла панихида по погибшим в ВОВ воинам. В 3:55 у входа в церковь, на Соборной площади, продолжилась акция «Свеча памяти».

Принять участие сможет и каждый россиянин в своем населенном пункте. Точное время и место сбора сообщают органы местной власти. Необязательно делать это ночью или в общественном месте. Зажечь лампадку, поставить ее на подоконник, можно в любое время суток и в самых отдаленных уголках страны.

22 июня в полдень, а именно в 12:15, состоится всероссийская минута молчания.

Предлагаем вниманию читателей спецпроект «Известий», посвященный подвигу мирных людей, каждый из которых побеждал на своем фронте во времена ВОВ: «В тени героев».

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, в которой погибли десятки миллионов человек. В этот день не только в России, но и во многих других странах проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны, проходит акция «Свеча памяти». В 2022 году огненные картины войны в рамках акции появились в 132 городах-героях, городах воинской славы, городах трудовой доблести и других населенных пунктах России. За рубежом акция также прошла в Луганской Народной Республике, Тунисе, Узбекистане, Ливане, Египте и других странах.

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