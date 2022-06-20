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Яровая рассказала об объединяющей силе акции «Свеча памяти»

Яровая: «Свеча памяти» объединит десятки миллионов людей по всему миру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ежегодная акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, объединит десятки миллионов человек. Об этом 20 июня заявила глава попечительского совета акции, депутат Госдумы Ирина Яровая.

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«Мы с уверенностью говорим, что «Свеча памяти», которая будет зажигаться в разных храмах, просто на окне дома, свеча, которая будет зажигаться в режиме онлайн, объединит десятки миллионов людей по всему миру», — сказала Яровая на пресс-конференции.

В этом году старт акции будет дан 21 июня в 14:00 в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Первая свеча будет доставлена в Соборную мечеть и Синагогу на Поклонной горе. Кроме главной свечи будут зажжены еще 15, символизирующих советские республики.

Как отметила Яровая, участие акции даст возможность отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

«Я хочу пригласить всех к любым форматам участия. Ваша душа и ваше сердце должны вам подсказать. Если даже дома, находясь со своими детьми, вы зажжете свечу памяти и расскажете им то, что вы знаете о той страшной войне, я думаю, что это будет ваш знак благодарности и поминовения тех, кого уже с нами нет», — отметила депутат.

В 2021 году виртуальную свечу в рамках акции зажгли около 25 млн человек из 85 стран.

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