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Белый дом намерен запретить использование противопехотных мин

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Фото: commons.wikimedia.org/Reedhawk
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США намерены запретить разработку, производство и приобретение противопехотных мин. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 21 июня на сайте Белого дома.

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«Объявленное сегодня новое обязательство приведет в соответствие политику США в отношении мин за пределами Корейского полуострова с ключевыми требованиями Оттавской конвенции — международного договора, запрещающего применение, накопление запасов, производство и передачу мин, в котором участвуют более 160 сторон, включая всех наших союзников по НАТО», — заявили в администрации президента США Джо Байдена.

Соединенные Штаты также берут на себя обязательства не вывозить и не передавать мины, не использовать их за пределами Корейского полуострова, не поощрять заниматься деятельностью, запрещенной Оттавской конвенцией.

Также США обязуются уничтожить все запасы мин кроме тех, что необходимы для обороны Корейского полуострова. Данная оговорка обоснована договоренностями американской стороны с Южной Кореей.

21 июня заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Стэнли Браун заявил, что американский арсенал включает в себя около 3 млн мин. При этом не уточнил, сколько из них предполагается использовать для обороны Республики Корея.

Браун также отметил, что в последний раз США использовали противопехотные мины в 1991 году в ходе войны в Персидском заливе, а также имел место единственный случай с применением боеприпаса во время афганской кампании в 2002 году.

21 июня было объявлено, что наемник из США Стивен Забельски погиб на Украине 15 мая. Известно, что 52-летний боевик подорвался на мине.

Части Вооруженных сил Украины используют противопехотные мины на территории своей страны. 19 июня Минобороны показало работу российских саперов, которые расчищают освобожденные населенные пункты Харьковской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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