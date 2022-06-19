Минобороны показало работу российских саперов под Харьковом

Минобороны России в воскресенье, 19 июня, опубликовало видео, на котором бойцы инженерного подразделения Западного военного округа (ЗВО) проводят разминирование освобожденных населенных пунктов Харьковской области.

Отмечается, что саперы выезжают на разминирование автодорог, сельхозугодий и приусадебных участков по запросам местных жителей. Ежедневно они находят и извлекают из земли несколько десятков противотанковых и противопехотных мин.

На кадрах видно, как сапер перед выходом на потенциально опасный объект надевает на себя специальное снаряжение, которое может достигать по весу несколько десятков килограммов. Солдаты используют щупы и ручные миноискатели.

Ранее, 17 июня, инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота полностью разминировали берег пляжа в Мариуполе. В акватории пляжа украинскими националистами были установлены 80 мин, шесть из которых взорвались в результате шторма. 74 противодесантные мины обезвредили российские моряки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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