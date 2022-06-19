Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские боевики выпустили по ДНР 20 снарядов калибра 152 мм
Мир
Бен Стиллер встретится с украинскими беженцами в Польше
Спорт
Российский боксер Артур Бетербиев нокаутировал Джо Смита-младшего
Мир
Бизнес в Дании предупредили о кризисе газоснабжения
Мир
Сильнейшее наводнение произошло в Бангладеш
Мир
Лесные пожары сожгли 9 тыс. га леса в Испании
Армия
Медотряд ВДВ в ЛНР оснастили пневмокаркасным комплектом
Мир
Генсек НАТО подтвердил приверженность курсу на продолжение военной помощи Киеву
Общество
Синоптики спрогнозировали до 25 градусов выше нуля и грозы в Москве и области 19 июня
Спорт
Непомнящий сыграл вничью с Каруаной во втором туре турнира претендентов в Мадриде
Культура
Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney
Сюжет:

Минобороны показало работу российских саперов под Харьковом

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России в воскресенье, 19 июня, опубликовало видео, на котором бойцы инженерного подразделения Западного военного округа (ЗВО) проводят разминирование освобожденных населенных пунктов Харьковской области.

Отмечается, что саперы выезжают на разминирование автодорог, сельхозугодий и приусадебных участков по запросам местных жителей. Ежедневно они находят и извлекают из земли несколько десятков противотанковых и противопехотных мин.

«По Северодонецку украинцы укладывают по полному пакету «Градов»
«Известия» побывали в городах, где продолжаются бои с украинскими формированиями и наемниками

На кадрах видно, как сапер перед выходом на потенциально опасный объект надевает на себя специальное снаряжение, которое может достигать по весу несколько десятков килограммов. Солдаты используют щупы и ручные миноискатели.

Ранее, 17 июня, инженерные подразделения Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота полностью разминировали берег пляжа в Мариуполе. В акватории пляжа украинскими националистами были установлены 80 мин, шесть из которых взорвались в результате шторма. 74 противодесантные мины обезвредили российские моряки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022