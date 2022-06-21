«Молнии» сносные: Никита Кучеров вернул интригу в финал Кубка Стэнли

«Тампа» Никиты Кучерова и Андрея Василевского сократила отставание от «Колорадо» Валерия Ничушкина в финале Кубка Стэнли (2:1 в серии). В третьей игре «Молнии» на своем льду разгромили соперника (6:2), достойно ответив на оглушительное поражение в предыдущем матче (7:0). Кучеров сделал две передачи, его признали второй звездой матча. Правда, в третьем периоде форвард ушел со льда из-за травмы. Если повреждение окажется серьезным, это сильно отразится на перспективах подопечных Джона Купера взять титул. Следующий матч серии до четырех побед пройдет 23 июня.

Ложка дегтя для Купера

Разгром с семью пропущенными шайбами во втором матче стал настоящим шоком для фанатов «Тампы». Показалось, что «Колорадо» — это команда из другой лиги и выиграет серию без особого напряжения. Эксперты называли высокогорье Денвера причиной тусклого выступления «Молний» в гостях. Они же сетовали на то, что Джон Купер так и не смог придумать эффективных оборонительных схем против лучшей атакующей команды сезона.

Третья игра должна была ответить на эти вопросы. Очередное поражение выглядело бы как приговор для действующих чемпионов: отыграться у такого «Колорадо» с 0:3 — невыполнимая задача. Поэтому игроки «Тампы» вышли на матч, как на последний бой. Они помчались вперед, но для них снова повторялся кошмар этого финала: Натан Маккиннон сделал пас на Валерия Ничушкина, который в касание отправил шайбу в ворота. Спас хозяев просмотр повтора: арбитры увидели, что перед пасом на Маккиннона защитник упустил шайбу за синюю линию. Правда, вскоре «Колорадо» открыла счет уже по всем правилам: Габриэль Ландескуг реализовал большинство. Хозяева отыгрались спустя пять минут, после сольного прохода Энтони Сирелли.

Почувствовав уверенность в своих силах, хоккеисты «Тампы» прижали соперника к воротам, а Стивен Стэмкос и Ондржей Палат плели настоящие кружева в атаке. Одна из их комбинаций завершилась очень красивым голом чешского нападающего «Лайтнинг». Во втором периоде на первый план вышел уже Никита Кучеров. Сначала он классно освободился от опеки Эрика Джонсона и с неудобной руки выдал классную передачу на Стэмкоса. А вскоре российский нападающий классно ассистировал Патрику Маруну.

Пока команда уничтожала соперника в чужой зоне, в воротах очень уверенно отыграл Андрей Василевский. Семь пропущенных во втором матче шайб никак не надломили вратаря. Он не допустил ни одной ошибки. Игра спокойно шла к победе «Тампы», но просто так в финале плей-офф никто не сдается. Во второй игре против лидеров «Эвеланш» жесткие силовые приемы совершали игроки «Тампы». На этот раз то же самое проделали их оппоненты. Девон Тэйвз грубо сыграл против Кучерова и получил две минуты штрафа. Многие эксперты отметили, что судьи пожалели канадского защитника. Россиянин вышел на лед в большинстве, но было видно, как после броска он почувствовал боль и, отыграв смену, отправился в раздевалку. Остается надеяться, что это была перестраховка и серьезных повреждений у форварда нет.

— Зная характер Никиты, есть стойкое ощущение, что нападающий оперативно восстановится и вернется в следующей игре, — рассказал «Известиям» трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. — Он понимает, что «Тампе» без него будет очень сложно переломить ход серии. Кучеров — лидер по природе, поэтому, несмотря на боль, сделает все возможное, чтобы помочь партнерам.

Также Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от четвертой игры финала.

— Следующая игра будет очень интересной, думаю — гораздо более ровной, чем предыдущие две, — подчеркнул эксперт. — У обоих команд все хорошо с психологией. Игроки «Тампы» и «Колорадо» уверены в своих силах, действуют на пределе своих возможностей. Это настоящий финал.

Заявка на контракт

Если в нападении «Тампы» ставка делается на Кучерова, Стэмкоса и Палата, то в составе «Колорадо» одним из лучших в этом плей-офф является Валерий Ничушкин. В первых двух матчах финала 27-летний россиянин набирал по два очка. Всего на счету форварда 13 (8 + 5) баллов в 17 матчах текущего плей-офф.

У Валерия был тяжелый путь на вершину. Обычно главные таланты поколения (и не только россияне) мощно начинают и уже в 17–18 лет получают большие авансы. Но в следующие три-четыре года очень многие вместо прогресса падают вниз и больше не поднимаются, по крайней мере на уровень игроков первых звеньев НХЛ. Никита Филатов, Наиль Якупов, Михаил Григоренко — ярчайшие примеры.

У Ничушкина почти сразу после сногсшибательного перформанса в Кубке Гагарина-2013 карьера пошла наперекосяк, причем виноват в этом был не только он. Вместо того чтобы провести первый полноценный сезон в составе «Трактора», он согласился на выкуп его контракта московским «Динамо». Но в составе московского клуба не провел ни одного матча и сразу после драфта НХЛ уехал в «Даллас». Провел полноценный чемпионат в «Старз» и съездил на Олимпиаду, но ни к тому, ни к другому он на тот момент был не готов.

Дальше травма, выбившая Ничушкина на сезон, слабый сезон в «Далласе», возвращение в КХЛ, немотивированный отказ МОК выдать ему приглашение на участие в Олимпиаде в Пхенчхане (ходили не подтвержденные впоследствии слухи о вопросах к его допинг-пробе, сданной во время Игр-2014 в Сочи), возвращение в НХЛ и ужасная серия, когда он не мог поразить ворота соперников на протяжении 91 матча. Вряд ли хоть один человек мог бы тогда предсказать иное развитие карьеры, кроме как второе возвращение в Россию с туманными перспективами и к КХЛ. Но Валерий выдержал все эти испытания и уже в этом месяце может выиграть Кубок Стэнли.

— Мы видим, что Ничушкин поймал кураж в этом сезоне, — рассказал «Известиям» бывший тренер сборной России Владимир Плющев. — Выглядит он очень убедительно, не стесняется брать инициативу на себя. Хотелось бы пожелать ему победы в Кубке Стэнли.

Контракт Ничушкина с «Колорадо» истекает этим летом. И, кажется, своей игрой в этом сезоне он обеспечил его продление на весьма выгодных условиях.

Финальная серия Кубка Стэнли продолжится четвертым матчем, который состоится 23 июня на площадке «Тампы». «Отступать обеим командам некуда. Каждая будет добиваться своего. Эти игры дорого стоят, и очень сложно сказать, какой результат будет. Шансы по-прежнему 50 на 50», — констатировал Владимир Плющев.