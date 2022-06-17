Спортивные выходные с «Известиями»

Шахматы

Турнир претендентов

После неудачного прошлогоднего противостояния с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном россиянин Ян Непомнящий предпримет еще одну попытку сыграть матч за шахматную корону со знаменитым норвежцем. Но для этого нужно стать победителем турнира претендентов, который стартует 17 июня в Мадриде. Состав игроков подобрался едва ли не сильнейший. Помимо Непомнящего за право сыграть с Карлсеном поборются азербайджанец Теймур Раджабов, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, француз Алиреза Фирузджа, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, румын Рихард Раппорт и китаец Дин Лижэнь. Последний заменил на турнире россиянина Сергея Карякина, дисквалифицированного комиссией ФИДЕ по этике и дисциплине за нарушение этического кодекса федерации — так комиссия оценила публичную поддержку шахматистом специальной военной операции России на Украине. Турнир претендентов пройдет в два круга и продлится до 5 июля.

17-19 июня, 16:00, первый-третий туры. Дворец Сантонья (Мадрид, Испания)

Теннис

Турниры ATP в Галле и WTA в Берлине

До старта турнира «Большого шлема» в Уимблдоне осталось чуть больше недели, а это значит, что российские теннисисты, не допущенные до него британскими властями, в ближайшие выходные проведут последние официальные матчи перед паузой до середины июля. Мужчинам предстоят решающие противостояния на турнире ATP в немецком Галле, где победитель получит 500 очков в свой рейтинг. До четвертьфинала дошли Даниил Медведев и Карен Хачанов. Если 17 июня первый обыграет испанца Роберто Баутисту-Агута, а второй — немца Оскара Отте, то в субботу, 18 июня, они сыграют между собой в полуфинале. И тогда кто-то из них в воскресенье поборется за трофей в решающем матче.

На женском турнире в Берлине (победителю которого достанется те же 500 рейтинговых баллов) тоже может быть чисто российский полуфинал, если в 17 июня свои матчи выиграют Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.

17 июня, 11:00 – 18:30, четвертьфиналы. 18 июня, 11:00 – 16:00, полуфиналы. 19 июня, 16:00, финалы. Стадион имени Штеффи Граф (Берлин, Германия), стадион «Герри Вебер» (Галле, Германия)

Хоккей

Кубок Стэнли. Финал. «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лантнинг»

В ночь на 16 июня «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина с домашней победы в овертайме (4:3) начал решающую серию плей-офф НХЛ против «Тампы-Бэй Лайтнинг». «Тампа», в которой сейчас играют Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев, выиграла два предыдущих Кубка Стэнли. «Колорадо» попытается прервать гегемонию клуба из Флориды. В ночь 18 на 19 июня команды проведут второй матч на домашней арене «Колорадо».

19 июня, 03:00. «Болл Арена» (Денвер, США)