Президент Франции Эммануэль Макрон не принял прошение премьер-министра Элизабет Борн об отставке правительства. Об этом во вторник, 21 июня, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

В администрации уточнили, что Макрон ожидает, что правительство «продолжит выполнять свои задачи».

Отмечается, что французский лидер планирует провести консультации с лидерами политических партий с целью «найти возможные конструктивные решения».

Прошение об отставке правительства было подано после парламентских выборов, которые завершились 19 июня. По итогам голосования правящий блок «Вперед!» потерял абсолютное большинство в нижней палате парламента. Второе место на голосовании заняли левые, третьей стала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

20 июня Борн заявила, что такие результаты являются угрозой для всей республики.

За коалицию Макрона было отдано 35% голосов, что на 10% больше, чем у левых. Партии Марин Ле Пен отдали свое предпочтение 22,38% голосовавших. По итогам выборов блок «Вперед!» получит до 235 мандатов, левая оппозиция — до 190, а «Национальное объединение» будет иметь от 75 до 95 мандатов.

Пять лет назад парламентские выборы закрепили успех Эммануэля Макрона, который тогда выиграл президентское голосование с отрывом в более чем 30%: его «Вперед, Республика!» получила в Нацсобрании 308 кресел из 577.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя «Известиям» итоги выборов во французский парламент, сказал, что вводимые против России санкции сильно сказались на настроениях граждан Франции.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.