В Госдуме объяснили результаты парламентских выборов во Франции

Вводимые против России санкции сильно сказались на настроениях граждан Франции. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя итоги выборов во французский парламент.

«Мы видим, как сегодня проходят выборы во Франции, где санкции сильно сказываются на настроениях людей. Когда растет инфляция, когда растут цен, и жизнь простых граждан значительно ухудшается», — подчеркнул он.

Накануне во Франции прошел второй тур выборов в Национальное собрание. По результатам голосования блоку «Вперед!» президента Эммануэля Макрона не удалось получить абсолютное большинство в нижней палате парламента. Второе место на голосовании заняли левые, третьей стала партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

По словам премьер-министра страны Элизабет Борн, такие результаты являются угрозой для всей республики.

За коалицию Макрона было отдано 35% голосов, что на 10% больше, чем у левых. Партии Марин Ле Пен отдали свое предпочтение 22,38% голосовавших. По итогам выборов блок «Вперед!» получит до 235 мандатов, левая оппозиция — до 190, а «Национальное объединение» будет иметь от 75 до 95 мандатов.

Пять лет назад парламентские выборы закрепили успех Эммануэля Макрона, который тогда выиграл президентское голосование с отрывом в более чем 30%: его «Вперед, Республика!» получила в Нацсобрании 308 кресел из 577.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.