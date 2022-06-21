Эксперт предупредил о частой ошибке во время поступления в вуз

Самая распространенная ошибка, которую допускают абитуриенты при поступлении в вуз, — не разобраться в правилах приема в конкретное учебное заведение. Об этом 21 июня «Известиям» сообщил директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов.

«Абитуриенты не приносят нужные документы в срок, опаздывают с подачей документов на подтверждение баллов за индивидуальные достижения, не успевают подать свое согласие в тот вуз, в который проходят по баллам. Всегда нужно помнить, что сроки и правила приема, список необходимых документов, количество проходных баллов, наличие отсрочки от армии, предоставление общежития — все эти пункты могут отличаться у разных учебных заведений», — предупредил эксперт.

Также он напомнил, что если по специальности требуется сдавать внутренние экзамены, то прием документов заканчивается на неделю-две раньше.

Помимо этого Хвостов рекомендует поступающим изучить свои права. По его словам, случаются ситуации, когда вуз просит «сразу предоставлять оригинал аттестата и заявление о согласии на зачисление», аргументируя, что таким образом абитуриент повышает свои шансы на поступление.

«Это совсем не так. До начала этапа зачисления, с 31 июля по 3 августа, оригинал аттестата не нужен. Это лишь попытка вуза «привязать» к себе абитуриента. Если же учебное заведение настаивает на таких правилах, стоит просить письменный ответ от секретаря приемной комиссии, так как такое требование нарушает права абитуриента», — пояснил эксперт.

Накануне в вузах России стартовала приемная кампания. В 2022 году на бюджетные отделения могут претендовать практически 600 тыс. абитуриентов. Большая часть мест выделена на инженерные и технические специальности, включая IT.

В конце мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о разработке новых принципов высшего образования и отказе от Болонской системы, назвав ее прожитым этапом. Позже, 2 июня, Фальков пояснил, что отказ от Болонской системы не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры.