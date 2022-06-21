Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол ЕС в РФ объяснил блокировку транзита Литвой в Калининград санкциями
Экономика
Каждый десятый россиянин собирается взять автокредит в 2022 году
Мир
Макрон отклонил прошение премьер-министра Борн об отставке правительства
Мир
Девять украинских резервистов сдались в плен в пригороде Северодонецка
Мир
В Литве заявили о незаинтересованности в экскалации с Россией
Мир
Бойцы ЛНР дали украинским националистам шанс выйти живыми из Лисичанска
Мир
Патрушев проведет совещание по нацбезопасности в Калининградской области
Мир
В Таджикистане откроют пять русских школ
Мир
Росгвардейцы задержали 12 предполагаемых дезертиров ВСУ в ЛНР
Экономика
В Кемеровской области с 1 июля подорожает электроэнергия
Общество
Минута молчания будет объявлена по всей России 22 июня
Сюжет:

Эксперт предупредил о частой ошибке во время поступления в вуз

Эксперт Хвостов: самая главная ошибка при поступлении в вуз — не разобраться в правилах приема
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самая распространенная ошибка, которую допускают абитуриенты при поступлении в вуз, — не разобраться в правилах приема в конкретное учебное заведение. Об этом 21 июня «Известиям» сообщил директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов.

Приемное разделение: сколько выпускников поступят на «бюджет» в вузы
В Минобрнауки рассказали об основных правилах и новшествах для абитуриентов-2022

«Абитуриенты не приносят нужные документы в срок, опаздывают с подачей документов на подтверждение баллов за индивидуальные достижения, не успевают подать свое согласие в тот вуз, в который проходят по баллам. Всегда нужно помнить, что сроки и правила приема, список необходимых документов, количество проходных баллов, наличие отсрочки от армии, предоставление общежития — все эти пункты могут отличаться у разных учебных заведений», — предупредил эксперт.

Также он напомнил, что если по специальности требуется сдавать внутренние экзамены, то прием документов заканчивается на неделю-две раньше.

Помимо этого Хвостов рекомендует поступающим изучить свои права. По его словам, случаются ситуации, когда вуз просит «сразу предоставлять оригинал аттестата и заявление о согласии на зачисление», аргументируя, что таким образом абитуриент повышает свои шансы на поступление.

«Это совсем не так. До начала этапа зачисления, с 31 июля по 3 августа, оригинал аттестата не нужен. Это лишь попытка вуза «привязать» к себе абитуриента. Если же учебное заведение настаивает на таких правилах, стоит просить письменный ответ от секретаря приемной комиссии, так как такое требование нарушает права абитуриента», — пояснил эксперт.

Накануне в вузах России стартовала приемная кампания. В 2022 году на бюджетные отделения могут претендовать практически 600 тыс. абитуриентов. Большая часть мест выделена на инженерные и технические специальности, включая IT.

В конце мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил о разработке новых принципов высшего образования и отказе от Болонской системы, назвав ее прожитым этапом. Позже, 2 июня, Фальков пояснил, что отказ от Болонской системы не будет означать отказ от бакалавриата и магистратуры.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022