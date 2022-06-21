Захарова предупредила Литву о серьезных последствиях запрета на транзит грузов

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область через Литву рассматривается Москвой как враждебные действия со стороны Вильнюса. Об этом 21 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «СоловьевLive».

«Мне кажется, она (Литва. — Ред.) должны понять главное: когда РФ произносит слово в отношении другой стороны, характеризуя ее поведение, как откровенно враждебное, то здесь уже не до разговоров, не до каких-то нахождений формул, которые могли бы увести ситуацию в сторону и сделать вид, что проблемы не существует», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что литовские власти вышли «за пределы поведения противоречащего международному праву» и ведут себя «агрессивно враждебно».

«Я надеюсь, что остатки какого-то профессионализма в оценке ситуации у представителей Литвы имеются <…> Они должны понимать последствия — и последствия, к сожалению, наступят», — сказала дипломат.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область через Литву вступил в силу в полночь 18 июня. Запрет распространяется на товары из Евросоюза, в которые входят стройматериалы, цемент, металл и другие важные для производства вещи. Согласно предварительным оценкам, это составляет от 40 до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что власти региона ждут от Еврокомиссии разъяснений по поводу запрета на транзит и считают его грубейшим нарушением протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских стран и правил свободного транзита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 июня назвал ситуацию беспрецедентной и заявил, что Кремль подумает об ответе на решение Литвы. По его словам, сейчас «по линии разных ведомств предстоит собрать точки зрения, будут межведомственные мероприятия, чтобы выработать единую позицию, нужен глубокий анализ».

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, в свою очередь, что блокады Калининграда нет, а Литва лишь выполняет санкции ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России, который предусматривает запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако санкция не распространяется на перевозку медицинских препаратов и продовольствия.