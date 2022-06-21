Житель Екатеринбурга выкинул с балкона 11-летнего сына

Житель Екатеринбурга в ночь на 18 июня в состоянии алкогольного опьянения выкинул с балкона 11-летнего сына, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Об этом в понедельник, 20 июня, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области.

По данным следствия, мужчина спровоцировал конфликт с бывшей женой, которая собиралась на работу. Ребенок заступился за свою мать, что позволило ей вырваться от обвиняемого и побежать на улицу, чтобы позвать на помощь. В это время мужчина переключил свою агрессию на сына.

Мальчик пытался спастись, для этого он выбрался на балкон, однако отец не остановился. В результате ребенок упал с балкона и получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

Отмечается, что расследование продолжается и находится на контроле регионального следственного управления СКР. Для того, чтобы определить степень тяжести вреда, проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Ранее, 16 июня, сообщалось, что прокуратура просит суд назначить наказание в виде лишения свободы на 14 лет 24-летнему мужчине, которого обвиняют в покушении на убийство своего малолетнего сына в столичном районе Кузьминки.

До этого, 4 августа, Леонид Кудрявцев выбросил мальчика из окна квартиры, расположенной в жилом доме по улице Шумилова в Москве, а затем скрылся, однако вскоре его задержали.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. У него зафиксировали многочисленные переломы и закрытые черепно-мозговые травмы. Мальчик также потерял много крови.

Оказалось, что в тот вечер между ним и его тещей, бабушкой мальчика, возник конфликт и мужчина в разгар ссоры сорвал злость на ребенке, выбросив его из окна.

Как рассказала мать мальчика, в последние несколько дней у нее с мужем были конфликты, а мужчина злоупотреблял спиртным. В то же время она утверждала, что отец любит сына и она не знает, что могло привести к трагедии.

9 августа стало известно, что ребенка перевели из реанимации и он идет на поправку, находясь в палате интенсивной терапии с бабушкой. Она отметила, что каждый день общается с ребенком по видеосвязи.

В отношении Кудрявцева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).