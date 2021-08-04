Отец выбросил маленького сына из окна на юго-востоке Москвы
В Москве отец выбросил собственного малолетнего сына из окна квартиры на пятом этаже, сообщает 4 августа РЕН ТВ.
Инцидент произошел на улице Шумилова. Мальчик 2018 года рождения, по данным телеканала, выжил.
В квартире в момент инцидента находилась теща мужчины. По ее свидетельствам, отец выбросил ребенка из окна и сразу скрылся с места событий.
Отмечается, что мать ребенка сейчас находится в отъезде, а опекуном мальчика является бабушка.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее, 27 июля, жительница Бийска выкинула из окна седьмого этажа свою трехмесячную дочь, после чего женщина сама выпала из окна. Мать и ребенок выжили и были доставлены в одно из местных медицинских учреждений. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».