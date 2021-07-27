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Мать в Бийске выбросила с седьмого этажа младенца

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Жительница Бийска выкинула из окна седьмого этажа свою трехмесячную дочь. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

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При этом после произошедшего женщина выпала из окна. Однако, несмотря на внушительную высоту, мать и ребенок выжили и были доставлены в одно из местных медицинских учреждений.

«Следователи провели осмотр места происшествия. Известно, что женщина воспитывает двух малолетних детей», — уточнила пресс-служба ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

11 июля стало известно, что на севере Москвы 13-летний мальчик выбросил из окна сестру, которая родилась 3 июля этого года. Девочка упала с высоты седьмого этажа, она погибла. По предварительным данным, подросток страдает психическими заболеваниями.

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