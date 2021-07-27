Мать в Бийске выбросила с седьмого этажа младенца

Жительница Бийска выкинула из окна седьмого этажа свою трехмесячную дочь. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает следственное управление СК РФ по Алтайскому краю.

При этом после произошедшего женщина выпала из окна. Однако, несмотря на внушительную высоту, мать и ребенок выжили и были доставлены в одно из местных медицинских учреждений.

«Следователи провели осмотр места происшествия. Известно, что женщина воспитывает двух малолетних детей», — уточнила пресс-служба ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

11 июля стало известно, что на севере Москвы 13-летний мальчик выбросил из окна сестру, которая родилась 3 июля этого года. Девочка упала с высоты седьмого этажа, она погибла. По предварительным данным, подросток страдает психическими заболеваниями.