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Прокуратура Москвы запросила 14 лет для выкинувшего сына из окна мужчины

Прокуратура запросила 14 лет для мужчины, выкинувшего в Москве сына из окна
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Фото: пресс-служба СК РФ
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Прокуратура просит суд назначить наказание в виде лишения свободы на 14 лет 24-летнему мужчине, которого обвиняют в покушении на убийство своего малолетнего сына в столичном районе Кузьминки. Об этом руководитель пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова сообщила в четверг, 16 июня.

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«Государственный обвинитель прокуратуры Юго-Восточного административного округа Москвы в судебных прениях предложил назначить Леониду Кудрявцеву, обвиняемому в покушении на убийство своего малолетнего сына, наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года», — сказала она агентству городских новостей «Москва».

4 августа Леонид Кудрявцев выбросил мальчика из окна квартиры, расположенной в жилом доме по улице Шумилова в Москве, а затем скрылся, однако вскоре его задержали.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. У него зафиксировали многочисленные переломы и закрытые черепно-мозговые травмы. Мальчик также потерял много крови.

Выяснилось, что в тот вечер между ним и его тещей, бабушкой мальчика, возник конфликт и мужчина в разгар ссоры сорвал злость на ребенке, выбросив его из окна. Уточнялось, что мать ребенка была в отъезде, а бабушка являлась его опекуном.

Потом мать рассказала, что в последние несколько дней у нее с мужем были конфликты, а мужчина злоупотреблял спиртным. В то же время она утверждала, что отец любит сына и она не знает, что могло привести к трагедии.

9 августа она рассказала РЕН ТВ, что ребенка перевели из реанимации и он идет на поправку, находясь в палате интенсивной терапии с бабушкой. Она отметила, что каждый день общается с ребенком по видеосвязи.

В отношении Кудрявцева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»). Суд заключил его под стражу до 4 октября текущего года.

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