Мать выброшенного из окна мальчика рассказала об отношениях с мужем

Мать мальчика, которого отец выбросил из окна пятого этажа в Москве, рассказала телеканалу РЕН ТВ, что в последние несколько дней у нее с мужем были конфликты, мужчина злоупотреблял спиртным.

Женщина объяснила, что ее супруг приехал в столицу на вакцинацию вместе с ребенком. По ее словам, накануне инцидента у нее произошел конфликт с мужем. При этом отец мальчика злоупотреблял спиртными напитками.

Тем не менее жена мужчины заверила, что он сильно любил сына, и не знает, что могло привести к трагедии.

Также известно, что накануне вечером между бабушкой пострадавшего ребенка (теща злоумышленника) и его отцом произошел конфликт. Мужчина в разгар ссоры решил выместить злость на ребенке и выбросил его из окна. Отмечается, что, пока мать ребенка находилась в отъезде, бабушка являлась его опекуном.

Вечером в среду, 4 августа, вблизи жилого дома на улице Шумилова в Москве обнаружили двухлетнего ребенка с травмами, характерными для падения с высоты. Мальчик находился в сознании, разговаривал и повторял, что ему очень больно.

В тяжелом состоянии несовершеннолетнего госпитализировали. Врачи диагностировали у него многочисленные переломы, а также закрытую черепно-мозговую травму.

По версии следствия, ребенка 2018 года рождения выбросил из окна пятого этажа отец. По словам очевидцев, мужчина сначала наблюдал за происходящим из окна, после чего скрылся с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

По факту произошедшего проверку также начала столичная прокуратура. Ведомство оценит соблюдение законодательства о несовершеннолетних.