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Диетолог рассказала о полезном составе смузи

Главный диетолог Москвы Стародубова рассказала о полезном составе смузи
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Фото: unsplash/Jyoti Singh
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Чтобы приготовить не только вкусный, но и полезный смузи, стоит добавить овощи, фрукты или ягоды, цельные злаки и орехи, молочные или кисломолочные продукты пониженной жирности. При этом сахар и сахаросодержащий продукты в напиток лучше не добавлять. Об этом во вторник, 21 июня, рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в интервью «РИА Новости».

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По ее словам, смузи стал популярным из-за возможности сочетать множество различных продуктов. Специалист пояснила, что с его помощью можно обогатить свой рацион витаминами, минералами, пищевыми волокнами и полноценным по аминокислотному составу, хорошо усвояемым белком.

Стародубова порекомендовала рассматривать смузи в качестве жидкого блюда из-за его пищевой ценности и калорийности.

Диетолог уточнила, что пищевые волокна, входящие в состав овощей и фруктов, не удаляются в результате отжима, поэтому смузи полезнее свежевыжатого сока.

«Но при этом необходимо учитывать, что дополнительная обработка в виде значительного измельчения все же приводит к более быстрому усвоению углеводов и некоторым потерям витаминов по сравнению с потреблением свежих фруктов и овощей», — сказала она.

Специалист считает, что лучше всего съесть фрукт или овощ, который не подвергался никакой технологической обработке.

Ранее, 15 июня, диетолог Ольга Лушникова рассказала рассказала, что похудение на фруктовых напитках, такие как смузи и детоксах-соках, провоцирует резкие скачки сахара в крови, что негативно сказывается на здоровье.

До этого, 3 января, врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева предупредила, что частое употребление смузи из фруктов и овощей в качестве отдельного приема пищи может нанести вред организму. Она посоветовала не употреблять смузи каждый день и не использовать напиток в качестве отдельного приема пищи.

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