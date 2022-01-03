Диетолог предупредила об опасности смузи из фруктов и овощей
Частое употребление смузи из фруктов и овощей в качестве отдельного приема пищи может нанести вред организму. Об этом предупредила врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.
Аплетаева посоветовала не употреблять смузи каждый день и не использовать напиток в качестве отдельного приема пищи.
«Не могу отнести смузи к суперфудам. Смузи подразумевает чрезмерное количество овощей и фруктов. Не каждый человек может выдержать такую массу раздражающих компонентов в своем желудке. Если смузи приготовлено из таких фруктов, как апельсины, яблоки, грейпфруты, то это еще и крайне высокая концентрация кислот. Можно заработать гастрит», — рассказала 2 января врач сайту «Ридус».
Диетолог добавила, что в смузи часто добавляют шпинат и сельдерей — эти продукты способствуют образованию оксалатных солей.
«Это может отразиться на здоровье человека и вызвать нарушения со стороны функций почек и мочевого пузыря», — отметила врач.
2 января нутрициолог Алена Степанова рассказала о том, что употреблять сливочное масло не стоит аллергикам, людям с непереносимостью лактозы и аутоимунными заболеваниями. Кроме того, отказаться от этого продукта стоит страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний: сливочное масло содержит высокое количество холестерина, чем и объясняется рекомендация перестать потреблять продукт.