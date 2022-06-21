Минобороны РФ показало кадры работы ракетных комплексов «Искандер»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» по нанесению ударов по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Отмечается, что действия отработаны до автоматизма. Боевой расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» сразу же после короткой команды отправляется на стартовую позицию, чтобы выполнить пуск крылатой ракетой.

В оборонном ведомстве пояснили, что медлить нельзя, так как машина становится лакомой добычей для противника после того, как покидает укрытие.

В командном пункте военнослужащие следят за каждым действием боевого расчета, чтобы мгновенно отреагировать, если что-то пойдет не по плану.

«Несмотря на то, что мы находимся далеко от пусковых установок, здесь, в данной машине мы контролируем каждый процесс, каждый режим прохождения. Каждую секунду все, что выполняет установка, отображается у нас, и мы передаём в вышестоящие машины», — рассказал командир батареи Александр.

В МО подчеркнули, что установка приходит в боевое положение меньше чем за пару минут, а бортовые системы управления позволяют находить оптимальный маршрут полета от момента старта до падения на цель.

Несмотря на то, что момент запуска опасен, так как враг может нанести ответный удар, у него на это есть не так много времени. По данным Минобороны, вся установка затянута маскировочной сетью. Материал пропитан специальным химическим составом, который нейтрализует радиоволны от локаторов ВСУ, поэтому установка становится практически невидимой для разведки противника.

«Нашим подразделением выполняются боевые задачи успешно, точно и в срок. Ракетный комплекс «Искандер» оперативен, мобилен, быстр и точен. Ракеты попадают точно в цель. Для ПВО противника наши ракеты остаются незамеченными. На самоходных пусковых установках стоят самые новые образцы маскировки. Поэтому для беспилотных летательных аппаратов, в также спутников мы остаемся незамеченными», — сказал начальник расчёта Роман.

ОТРК «Искандер» — это высокоточное оружие, дальность стрельбы которого доходит до 500 километров. Боевая часть ракеты «Искандера» может уничтожить почти любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.

В арсенале ОТРК как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и являются практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатая ракета может идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности, засечь ее невозможно.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар крылатой ракетой комплекса «Бастион» по аэродрому под Одессой.

В этот же день Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа при выполнении огневых задач по уничтожению позиций боевиков Украины в ходе спецоперации в Донбассе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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