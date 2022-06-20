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Десятки тысяч жителей Херсонской области захотели получить гражданство РФ

Член ВГА Херсонской области Стремоусов: заявления на получение паспорта РФ подали десятки тысяч жителей региона
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Заявления на получение гражданства РФ подали десятки тысяч жителей Херсонской области. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Соловьев Live».

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«Очень большой сейчас спрос [на получение паспорта гражданина РФ]. Перевалило это все за десятки тысяч заявок», — сказал он.

Также Стремоусов отметил, что жители Херсонской области перестали получать украинские пособия и пенсии.

«[Украинские] пособия люди уже перестали получать, пенсии перестали получать. Пенсионеры вообще никогда не интересовали украинские власти», — указал он.

Ранее, 16 июня, сообщалось, что все рожденные после 24 февраля дети в Херсонской области будут автоматически получать гражданство Российской Федерации.

Днем ранее Стремоусов подчеркнул, что в Херсонской области возник ажиотажный спрос на получение гражданства России. По его словам, общее число заявок на получение российских паспортов уже превысило 10 тыс.

Первые заявки на получение российского гражданства жители региона начали подавать 5 июня. В частности, одним из первых заявление подал бывший командир местного отделения украинской территориальной обороны Дмитрий Кузьменко, который призвал своих соратников сделать правильный выбор и поступить так же.

До этого, 25 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи гражданства РФ жителям Запорожской и Херсонской областей.

Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. После в регионе заявили, что не намерены возвращаться под контроль Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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