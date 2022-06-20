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МИД Литвы объяснил ограничение транзита соблюдением санкций ЕС

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МИД Литвы прокомментировал запрет на транзит грузов в Калининградскую область. Заявление от 20 июня приводится на официальном сайте ведомства.

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«Литва не вводила никаких односторонних, индивидуальных или дополнительных ограничений на этот транзит. Литва последовательно применяет санкции Евросоюза», — сообщили литовские власти.

В министерстве отметили, что перевозки грузов и пассажиров, не подпадающих под действие санкций Евросоюза, продолжаются, причем как в Калининградскую область, так и из нее.

В понедельник временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь встретился с представителями МИДа Литвы. Ему были переданы разъяснения, касающиеся введенных ограничений на транзит.

Ведомства подчеркнуло, что рестрикции касаются определенных категорий товаров, входящий в четвертый пакет санкций. Он вступил в силу 17 июня. В нем содержатся ограничения в отношении импорта стали и черных металлов.

Запрет на транзит в Калининградскую область начался в полночь 18 июня. По предварительным оценкам, ограничения касаются 40–50% грузов, которые перевозятся между регионом и остальной частью России.

20 июня в Госдуме раскритиковали сухопутную блокаду Калининградской области. Член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что она попирает европейские нормы права и нормы человечности. Депутат сравнил санкции с бумерангом, который «обязательно ударит по лбу того, кто его запустил».

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков отметил, что запрет Литвы на провоз товаров является «нарушением всего и вся». Он добавил, что Россия в ближайшее время проанализирует ситуацию, чтобы принять решение об ответных мерах.

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