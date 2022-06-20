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Депутат Госдумы поддержал проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%

Депутат Госдумы Гутенев поддержал проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прокомментировал в понедельник, 20 июня, внесение Минфином России в правительство проекта постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 7%.

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Он подчеркнул, что ипотека является «большим драйвером в повышении занятости в сфере производства стройматериалов». Также парламентарий добавил, что очень важно не только импортозаместить ту или иную продукцию, но и формировать рабочие места.

«Ведь строительство — это одна из тех областей, где мультипликативный эффект — один к девяти, один к девяти с половинной. То есть на одного занятого в основном производстве приходится девять человек обеспечивающих — это производители армированной стали, отделочных материалов, цемента», — пояснил Гутенев в беседе с RT.

Депутат положительно оценил оперативность реакции ведомства на поручение президента России Владимира Путина.

Парламентарий добавил, что данная ставка «достаточно сильно будет стимулировать наших сограждан входить в ипотечные процессы».

Ранее в этот день Минфин РФ внес в правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке с 9 до 7%, передает НСН.

Отмечается, что максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.

17 июня президент России Владимир Путин предложил снижение льготной ипотеки до 7%. Он напомнил, что Центробанк опустил ключевую ставку, в связи с этим глава государства считает возможным предпринять такой шаг.

В тот же день президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предположил, что снижение ставки по программе «Льготная ипотека» до 7% может увеличить спрос на программу вдвое, позволит заемщикам сэкономить на приобретении новой квартиры и поддержит строительную отрасль в нынешних условиях.

Днем ранее генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко сообщил, что в России могут запустить льготную ипотечную программу на бессрочных основаниях для семей с несовершеннолетними детьми.

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