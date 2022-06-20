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Курс доллара на Мосбирже опустился до 55 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Курс доллара США упал до отметки 55,44 рубля на Московской бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов 20 июня.

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Это минимальное значение американской валюты с июля 2015 года. Тогда стоимость доллара доходила до 55,25 рубля.

Утром понедельника курс доллара вырос на открытии торгов на 29 копейки, составив 56,7 рубля. К 15:00 он опустился до 55,44 рубля, но в дальнейшем немного отыграл потери.

20 июня первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия работает над возвращением рубля к оптимальным уровням, составляющим 70–80 рублей за доллар. По его словам, это должно произойти как можно скорее, однако этому мешают «ограничения со стороны инфляции и ограничения со стороны каналов наращивания внутреннего спроса».

16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль, «рубль должен оставаться плавающим». Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Руководительдепартамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников дал 15 июня прогноз на курс доллара. По его словам, к концу года американская валюта вырастет до 75 рублей, чему должно способствовать восстановление импорта. Летом же он ожидает сохранение курса в коридоре 55–65 рублей.

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