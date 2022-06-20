Свыше 50 млн просмотров набрали интервью и экскурсии общества «Знание» на ПМЭФ-2022

Сценарии трансформации российской экономики, технологические инновации, тренды цифровизации, перспективы образования и науки, а также роль молодежи в настоящем и будущем страны обсудили гости интерактивной студии Российского общества «Знание» на Петербургском международном экономическом форуме 15–18 июня. Гостями студии, которая была организована при поддержке Фонда Росконгресс, стали ключевые спикеры ПМЭФ-2022: государственные деятели, главы субъектов Российской Федерации, ученые, руководители крупнейших корпораций, представители общественных организаций и креативных индустрий. Прямые трансляции из студии «Знания» набрали свыше 50 млн онлайн-просмотров. За четыре дня выступили 37 спикеров, в программу студии вошли 17 лекций-экскурсий — это составило в сумме более 27 часов эфирного вещания для зрителей по всей стране. Трансляции прямых эфиров шли на сайте Общества «Знание», а также в его сообществе VK и уже доступны в записи.

В студии Российского общества «Знание» выступили помощники президента Российской Федерации Андрей Фурсенко и Владимир Мединский, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев, председатель комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, сенатор Любовь Глебова, главный государственный санитарный врач России Анна Попова, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Исаевич, генеральный директор Rutube Александр Моисеев и многие другие.

Гости студии «Знания» в режиме открытого диалога обсудили проблемы и тренды, продиктованные вызовами сегодняшнего времени, а также перспективы экономики, науки, образования, туризма и связанные с ними новые возможности для молодого поколения. Особое внимание гости уделили развитию карьерных траекторий. Также речь шла о связи прошлого и будущего, исторической правде и борьбе с фейками, цифровизации и кибербезопасности, развитии предпринимательства и добровольческой деятельности. Соавторами эфира выступили сами зрители, оставившие вопросы для гостей на сайте студии. Ответы на наиболее интересные из них прозвучали в прямом эфире в интервью ключевых спикеров, а также непосредственно во время сессий в рамках деловой программы форума.

По сложившейся традиции, специально к форуму Российское общество «Знание» подготовило коллекцию лекций-экскурсий по уникальным и знаковым местам Санкт-Петербурга, Москвы и других российских городов, в съемках которых приняли участие ребята из «Большой перемены». В ходе съемок гендиректор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко показал уникальное производство подводных лодок, СЕО ВКонтакте Марина Краснова — штаб-квартиру ведущей российской соцсети. Экскурсию по Аэрокосмическому инновационно-технологическому центру при Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения провела ректор университета Юлия Антохина. По Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова зрителей провел заместитель директора по научной работе Сергей Чичерин. А путешествия в историческое прошлое России вместе с молодыми людьми совершили директор Российского этнографического музея Юлия Купина, генеральный директор музея Востока Александр Седов, научный сотрудник Северного морского музея Александр Белов, заведующая отделом экспозиции Музея Победы Светлана Клевцовская. Формат лекций-экскурсий впервые был опробован на ПМЭФ-2021 и оказался настолько успешным, что стал традиционным для Общества «Знание».

«В условиях вызовов современности молодежь все больше интересуется новыми маршрутами развития. Стремясь поддержать эту заинтересованность, все наши спикеры говорят просто и понятно даже о таких сложных темах, как технологические инновации, цифровизация и развитие экономики, чтобы было интересно любому старшему школьнику и студенту. Молодежь должна понимать, как меняется мир вокруг, как развивается Россия и какие возможности открываются для нового поколения. Живой отклик аудитории, вопросы, которые задают ребята, и охват наших трансляций говорят о том, что мы выбрали верный формат работы, поэтому уверен, что присутствие студии «Знание» на крупнейших международных деловых мероприятиях останется доброй традицией», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В заключительный день юбилейного ПМЭФ Максим Древаль принял участие в торжественной церемонии награждения победителей номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах» в рамках XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Эту номинацию Российское общество «Знание» учредило совместно с Минцифры России, чтобы поддержать проекты, направленные на повышение цифровой грамотности, вовлечение в виртуальную среду, обучение безопасному поведению в Сети, развитие новых инструментов для социально уязвимых групп общества: инвалидов, семей с детьми, пожилых людей.

Призы от руководителя Общества «Знание» получили авторы шести лучших молодежных проектов. Первое место занял студент Северо-Кавказского федерального университета Даниил Ромашин, который представил разработку интеллектуальной системы «Независимый умный помощник» для людей с нарушением зрения.

На полях ПМЭФ-2022 Российское общество «Знание» подписало семь знаковых соглашений о сотрудничестве с ведущими вузами, компаниями и общественными организациями Российской Федерации, которые будут способствовать реализации просветительской миссии Общества. Было подписано трехстороннее соглашение между Российским обществом «Знание», компанией «Мегафон» и Министерством просвещения России. Стороны договорились о запуске в российских школах пилотного проекта по защите детей и подростков от угроз в цифровой среде.

Еще одно трехстороннее соглашение было подписано с компанией «ЭкспоФорум-Интернэшнл» и Российским союзом выставок.

Соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» даст старт большому совместному проекту по созданию Лаборатории научной коммуникации и менеджмента знаний. Это будет один из экспертных центров для выработки решений по развитию просветительской деятельности в России, исследованию вовлечения молодежи в научно-популяризаторскую сферу и описанию знаний и компетенций, необходимых современному просветителю.

Также партнерами Российского общества «Знание» стали: Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, «Технополис «Москва», Благотворительный фонд «Система» и компания «НЕВА-Интернэшнл»..