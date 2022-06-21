Живая сила

Завершившийся на днях Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) был юбилейным, 25-м, и по ряду причин отличался от форумов предыдущих лет. Одно осталось неизменным: очень широкий спектр вынесенных на обсуждение тем. Красной нитью через многие из них, если не через все, шел вопрос, какими должны быть инвестиции в человека. Что мы должны сделать здесь и сейчас, чтобы стимулировать молодежь участвовать в проектах, которые изменят экономику страны.

И это понятно. В последние годы мы живем в условиях сменяющих друг друга кризисов. Один перетекает в другой практически без временного зазора. Постоянно меняющиеся условия требуют от людей высокой степени стрессоустойчивости и способности быстро адаптироваться к новому. В этом нам сильно помогает концепция непрерывного обучения в течение всей жизни: чему-то мы учимся на практике, чему-то — на мероприятиях по обмену опытом. Многие профессионалы постоянно проходят всевозможные курсы, чтобы успевать за значимыми переменами в своей сфере или осваивать новые. Такие люди непрерывно вкладывают инвестиции в самих себя и остаются востребованными на рынке, но для прорыва этого недостаточно.

В сфере коммуникаций в последнее время идет тенденция на тесное взаимодействие между университетами и практиками в профессии. Запрос времени сейчас таков, что недостаточно быть хорошим пиарщиком в классическом смысле этого слова. Нужно мыслить гораздо шире, ведь коммуникации становятся частью стратегического управления бизнесом и должны выполнять бизнес-задачи. Поэтому молодым специалистам важно выйти на рынок, вооруженными не только полным набором профессионального инструментария, но и навыками бизнес-мышления.

Чтобы новички соответствовали такому серьезному запросу, во многих университетах создаются совместные образовательные программы и кафедры, и мы уже видим, что качество выпускников растет. Далее, уже приняв на практику или на работу молодого специалиста, мы подключаем инструмент наставничества, чтобы новый сотрудник быстро прошел период адаптации и сориентировался, как именно он может применить на практике полученные в университете знания.

Есть мнения, что мы находимся на пороге очередной, четвертой, промышленной революции. Так ли это и в чем именно революция будет выражаться, какие появятся новые способы производства и научные открытия, покажет время. Но серьезные перемены уже начались, они проявляются, в числе прочего, в возникновении новых отраслей экономики, вбирающих в себя сферы, ранее независимые друг от друга, хотя и смежные. Например, коммуникации, пожалуй, уже можно отнести к более крупному сектору креативных индустрий.

Сами креативные индустрии не так давно оформились как сегмент экономики, способный производить добавленную стоимость. Как самостоятельная отрасль экономики они уже представляют интерес для государства. Начали появляться различные программы поддержки этих индустрий, а их интересы уже представлены на федеральных площадках, в том числе и ПМЭФ.

Примечательно, что креативные отрасли — пример того сектора, для развития которого одинаково важны и человеческий капитал, и современные технологии, где стираются различия между поколениями. Музейные пространства дополняются, например, AR/VR-технологиями. А на интернет-площадках часто «выстреливают» проекты, созданные подростками 15–17 лет. Все это говорит о том, что у креативного сектора большой потенциал для взрывного роста.

Чтобы этот рост произошел, должны быть созданы условия для постоянного взаимодействия между наукой, носителями свежих идей для контента и потребителем, который в условиях цифрового мира дает моментальную обратную связь. Именно инвестиции в такого рода взаимодействие выглядят сейчас наиболее эффективными.

Автор — генеральный директор коммуникационного агентства КРОС

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