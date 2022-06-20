Эксперт предупредила об опасности скачивания пиратской версии Windows

Бизнес-архитектор Solar webProxy компании «РТК-Солар» Анастасия Хвещеник рассказала «Известиям», чем опасны пиратские версии Windows 10 и Windows 11.

19 июня сообщалось, что у россиян возникли проблемы с установкой Windows 10 и 11. Пользователям не удается скачать операционную систему. При попытке загрузить Windows 10 или 11 с официального сайта на экране высвечивается информация об ошибке. В компании Microsoft официально ситуацию пока не прокомментировали, но, по данным СМИ, корпорация решила ограничить для россиян возможности установки новых версий ОС.

Как пояснила Хвещеник, ограничение скачиваний Windows 10 и Windows 11 распространяется на российские IP-адреса. В случае если подключение установлено с IP-адреса другой страны, проблем в скачивании не наблюдается. Для обеспечения подключения с IP-адреса другой страны традиционно используются сервисы VPN.

По словам специалиста, ограничение скачивания продуктов Microsoft в России играет на руку злоумышленникам, которые создают пиратский софт. Поскольку спрос на него стабильно высок, злоумышленники создают пиратские версии программ, находящихся на пике спроса, и под видом них распространяют вредоносное программное обеспечение. В комплекте с установочным файлом операционной системы могут оказаться вирусы, шпионы, трояны, криптомайнеры и другие виды вредоносного ПО. Поэтому одно из основных правил цифровой гигиены — устанавливать любое ПО только из официальных источников, заключила она.

Ранее эксперт в IT-сфере Герман Клименко заявил, что запрет на скачивание и обновление Windows 10 и 11 с сайта компании Microsoft может вызвать проблемы в работе компьютеров россиян. Он отметил, что сложность заключается в том, что компания может не только запретить устанавливать Windows 10 и 11, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы, тогда техника в России в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов.

Ранее, 8 июня, корпорация объявила, что планирует существенно сократить свою деятельность на территории России, но обещала продолжить выполнять уже существующие обязательства перед российскими клиентами.

Microsoft приостановила продажи и предоставление услуг в России 4 марта. Тогда в корпорации прямо заявили, что они тесно работают в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, поэтому и приняли решение приостановить многие аспекты бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о введении антироссийских санкций.