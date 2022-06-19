Реклама
Прямой эфир
Культура
Польша выступила против переноса «Евровидения-2023» из Украины
Мир
Хиллари Клинтон решила не участвовать в президентских выборах в 2024 году
Экономика
Власти США призвали страны — производители нефти и газа наращивать добычу
Мир
Сенатор предупредила Прибалтику об ответственности за транспортную блокаду
Спорт
Глава МОК отказался отменять рекомендации по отстранению россиян
Мир
ВСУ повредили резервуары Ясиновского коксохимического завода в Макеевке
Мир
Зеленскому предложат выбрать страну для решения визовых вопросов с Россией
Общество
Синоптик пообещал москвичам +30 градусов в последнюю неделю июня
Мир
Глава минфина США признала наличие проблем из-за желания «наказать РФ»
Мир
Парламент Украины принял закон о выходе из ряда соглашений СНГ
Общество
СК возбудит уголовное дело из-за нового обстрела Курской области
Сюжет:

Эксперт рассказал о последствиях запрета на скачивание Windows для россиян

IT-эксперт Клименко: запрет на скачивание Windows обернется проблемами для россиян
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запрет на скачивание и обновление Windows 10 и 11 с сайта компании Microsoft может вызвать проблемы в работе компьютеров россиян. Об этом 19 июня заявил изданию «Взгляд» эксперт в IT-сфере Герман Клименко.

Оконная драма: чем грозит покупка ключей установки Windows с рук
И можно ли таким образом приобрести лицензионную версию ПО

Как утверждает эксперт, трудности возникнут не только у простых граждан, но и у чиновников, чьи рабочие места завязаны на продукции Microsoft.

«Проблема есть и в том, что компания может не только запретить устанавливать 10 и 11 Windows, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы. И тогда наша техника в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов. Не зря же все рекомендуют обновлять компьютер как можно чаще, чтобы избежать проникновения вредоносных программ», — объяснил он.

Клименко уточнил, что в настоящее время в России широко используется два типа операционных систем — Windows и Mac. Он напомнил, что помимо них существует система Linux, которая, по его мнению, послужит неплохой альтернативой в будущем.

«Тем более уже сегодня есть те же ALT Linux или Astra Linux, которые выглядят значительно лучше, чем, предположим, 20 лет назад», — заключил эксперт.

В этот же день сообщалось, что у россиян возникли проблемы с установкой Windows 10 и 11. Пользователям не удается скачать операционную систему. При попытке загрузить Windows 10 или 11 с официального сайта на экране высвечивается информация об ошибке. В компании Microsoft официально ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее, 8 июня, корпорация объявила, что планирует существенно сократить свою деятельность на территории России, при этом продолжит выполнять уже существующие обязательства перед российскими клиентами.

Microsoft приостановила продажи и предоставление услуг в России 4 марта. Тогда в корпорации прямо заявили, что они тесно работают в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, поэтому и приняли решение приостановить многие аспекты бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о введении антироссийских санкций.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022