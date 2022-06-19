Эксперт рассказал о последствиях запрета на скачивание Windows для россиян

Запрет на скачивание и обновление Windows 10 и 11 с сайта компании Microsoft может вызвать проблемы в работе компьютеров россиян. Об этом 19 июня заявил изданию «Взгляд» эксперт в IT-сфере Герман Клименко.

Как утверждает эксперт, трудности возникнут не только у простых граждан, но и у чиновников, чьи рабочие места завязаны на продукции Microsoft.

«Проблема есть и в том, что компания может не только запретить устанавливать 10 и 11 Windows, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы. И тогда наша техника в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов. Не зря же все рекомендуют обновлять компьютер как можно чаще, чтобы избежать проникновения вредоносных программ», — объяснил он.

Клименко уточнил, что в настоящее время в России широко используется два типа операционных систем — Windows и Mac. Он напомнил, что помимо них существует система Linux, которая, по его мнению, послужит неплохой альтернативой в будущем.

«Тем более уже сегодня есть те же ALT Linux или Astra Linux, которые выглядят значительно лучше, чем, предположим, 20 лет назад», — заключил эксперт.

В этот же день сообщалось, что у россиян возникли проблемы с установкой Windows 10 и 11. Пользователям не удается скачать операционную систему. При попытке загрузить Windows 10 или 11 с официального сайта на экране высвечивается информация об ошибке. В компании Microsoft официально ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее, 8 июня, корпорация объявила, что планирует существенно сократить свою деятельность на территории России, при этом продолжит выполнять уже существующие обязательства перед российскими клиентами.

Microsoft приостановила продажи и предоставление услуг в России 4 марта. Тогда в корпорации прямо заявили, что они тесно работают в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, поэтому и приняли решение приостановить многие аспекты бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о введении антироссийских санкций.