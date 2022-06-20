Боррель заявил, что страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из России

Государства, желающие покупать российские продовольствие и удобрения, могут это делать свободно. Об этом заявил 20 июня глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель на встрече с главами МИД стран союза в Люксембурге.

Таким образом, высокопоставленный дипломат снова подчеркнул позицию Брюсселя, которая заключается в том, что нарастающий продовольственный кризис в мире «вызван не санкциями ЕС».

«Наши санкции не касаются удобрений и продовольствия, все, кто хотят их покупать, могут это делать совершенно свободно», — сказал Боррель.

О том, что рестрикции Евросоюза сломали транспортные цепочки по всему миру, которые и без того пострадали из-за коронавирусной пандемии, и создали проблемы для оплаты за зерно, так как основные российские банки были отключены от системы платежей SWIFT, Боррель не стало упоминать, добавляет «Газета.Ru».

Также он не обратил внимания на рост цен на удобрения и энергоносители, спровоцированный санкциями ЕС.

17 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, Россия «с лихвой» обеспечивает все свои потребности в продовольствии, а все сопутствующие риски захеджированы. Кроме того, Песков заявил, что ситуация с продовольственной безопасностью, поставками зерна и удобрений стала результатом ошибок западных стран.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин потребовал от властей страны внимательно мониторить ситуацию с удобрениями. Потребности российских аграриев должны в любом случае быть в приоритете, отметил он. Глава государства назвал удобрения дефицитным товаром и заявил, что спрос на российскую продукцию в мире неизбежен.

31 марта сообщалось, что спустя месяц после введения первых санкций в отношении РФ США приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости, что исключает их попадание в черный список.

Россия входит в тройку мировых лидеров-поставщиков минеральных удобрений и играет важную роль в обеспечении глобальной продуктовой безопасности. На экспорт поставляется около 70% производимых веществ.