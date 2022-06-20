Здравоохранение стало одной из ключевых тем деловой программы ПМЭФ

Проект Фонда Росконгресс «Здоровое общество» в рамках Петербургского международного экономического форума выступил инициатором серии экспертных дискуссий, посвященных вопросам развития здравоохранения.

Торжественная церемония открытия Пространства «Здоровое общество» состоялась 16 июня 2022 года. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева, председателm правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

"Нет ничего дороже, чем здоровье каждого человека и здоровье нации. Приветствую всех, надеюсь, что в этом году, как и прежде, это пространство будет наполнено энергией, новыми идеями, новыми предложениями, а на следующий год мы снова здесь встретимся более здоровыми, более красивыми, и уже с теми выполненными рекомендациями, которые прозвучат здесь", - отметила заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова.

Пространство «Здоровое общество» традиционно является важной составляющей программы Петербургского международного экономического форума. Сессии деловой программы в рамках Пространства «Здоровое общество» охватывают широкий спектр вопросов развития отрасли здравоохранение.

Экспертные дискуссии деловой программы проекта «Здоровое общество» затронули темы, касающиеся развития науки и трансфера технологий, импортозамещения и инноваций в медицине, подготовки управленческих кадров, укрепления общественного здоровья и развития превентивной медицины, роли НКО в организации медпомощи и других актуальных тем здравоохранения.

Сессии деловой программы Пространства организованы при поддержке ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», Сеченовского университета, Института лидерства и управления здравоохранением Сеченовского университета, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и других организаций.

Еще одним ярким мероприятием на полях ПМЭФ стал Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность» - главное ежегодное деловое событие фармацевтической отрасли. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и подкомитета по вопросам регулирования обращения лекарственных средств Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья. Форум проводится ежегодно и является ведущей площадкой для обсуждения деловой повестки фармацевтической отрасли.

Стратегическими партнерами Пространства «Здоровое общество» выступили ФМБА России и Центр стратегических инициатив ФМБА. Партнерами Пространства «Здоровое общество» являются «Петровакс Фарм», «Бристол Майерс Сквибб» и ЗАО «Эвалар».

Генеральными информационными партнерами Пространства «Здоровое общество» являются телеканал «Доктор», «Фармацевтический вестник», «Медвестник». Информационные партнеры: «Россия 1», «РБК», медиагруппа «Комсомольская правда», «Группа Ремедиум», GxP news, «Здравоохранение России», ИД «Русский врач», «ФармМедПром», Grazia, The Symbol.