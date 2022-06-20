Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара вырос при открытии торгов на 29 копеек
Мир
В Донецке приостановили работу общественного транспорта из-за обстрелов
Общество
В российских вузах стартовала приемная кампания
Мир
Поселок Тошковка под Северодонецком освобожден от ВСУ
Общество
Синоптик пообещал москвичам дождливую и нежаркую рабочую неделю
Мир
Украинские войска выпустили по Донецку пять снарядов
Происшествия
Один человек пострадал в результате обстрела Суземки Брянской области
Мир
ДНР на 70% синхронизировала законодательство с российским
Мир
Австралия передала Украине четыре бронетранспортера M113AS4
Армия
Российские атомные подводные крейсеры выполнили стрельбы в Баренцевом море
Мир
Пушков напомнил Санду об отсутствии партнерства между РФ и Молдавией
Сюжет:

100 молодых лидеров из разных стран мира в рамках ПМЭФ вырабатывают совместное видение будущего миропорядка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В рамках ПМЭФ-2022 представители международного сообщества Friends for Leadership (FFL) обсудили новые контуры полицентричного мироустройства и как вовлечь молодых и активных лидеров изменений для налаживания постпандемийной реальности.

В этом году ПМЭФ по сложившейся традиции пригласил к работе на Форуме более 100 молодых лидеров из 42 стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и Европы при содействии программы «Новое поколение» Россотрудничества, а также Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы и Центра международного продвижения.

За несколько дней работы во время ПМЭФ делегаты программы FFL приняли участие в ряде сессий Форума и провели серию собственных мероприятий и встреч совместно с Россотрудничеством, ВООП, АСИ, НИУ ВШЭ и другими партнерами из числа глобальных российских компаний по обсуждению и доработке инновационных и социальных проектов из портфолио участников Friends for Leadership.

Насыщенный график рабочих встреч был дополнен стратегическими сессиями по обсуждению реализации проектов участников в России и мире, а также проведением открытых дискуссий о взгляде молодых лидеров на наиболее острые вопросы глобальной экономической повестки дня, включая вопросы продовольственной безопасности, цифрового сотрудничества, реализации научных и студенческих обменов, культурно-гуманитарных инициатив и содействия реализации повестки дня в области устойчивого развития, принятой ООН до 2030 года.

«Мы однозначно поддерживаем стремление молодых и неравнодушных общественников, предпринимателей, инноваторов, ученых, журналистов, деятелей культуры и спорта из разных стран ближнего и дальнего зарубежья к консолидации усилий для изменения мира к лучшему при содействии со стороны Фонда Росконгресс и на таких крупных международных площадках, как ПМЭФ», ­– отметил Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Работа молодых иностранных делегатов ПМЭФ продолжила усилия по продвижению многосторонних экономических и гуманитарных проектов, стартовавших в мире с 2018 года, когда представители FFL впервые объединились на ПМЭФ. Многие проекты способствуют привлечению в Россию и другие страны новых востребованных идей и технологий. Кроме того, участники обсудят и запланируют проведение серии дальнейших мероприятий с иностранными партнерами на зарубежных площадках за счет ресурсов и возможностей FFL, Фонда Росконгресс, Центра международного продвижения, Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы и Россотрудничества.

По итогам работы делегации FFL будут разработаны дорожные карты по совместной реализации проектов участников, а также подписан целый ряд соглашений о сотрудничестве и новых международных инициативах для российской и зарубежной молодежи

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022