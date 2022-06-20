100 молодых лидеров из разных стран мира в рамках ПМЭФ вырабатывают совместное видение будущего миропорядка

В рамках ПМЭФ-2022 представители международного сообщества Friends for Leadership (FFL) обсудили новые контуры полицентричного мироустройства и как вовлечь молодых и активных лидеров изменений для налаживания постпандемийной реальности.

В этом году ПМЭФ по сложившейся традиции пригласил к работе на Форуме более 100 молодых лидеров из 42 стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и Европы при содействии программы «Новое поколение» Россотрудничества, а также Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы и Центра международного продвижения.

За несколько дней работы во время ПМЭФ делегаты программы FFL приняли участие в ряде сессий Форума и провели серию собственных мероприятий и встреч совместно с Россотрудничеством, ВООП, АСИ, НИУ ВШЭ и другими партнерами из числа глобальных российских компаний по обсуждению и доработке инновационных и социальных проектов из портфолио участников Friends for Leadership.

Насыщенный график рабочих встреч был дополнен стратегическими сессиями по обсуждению реализации проектов участников в России и мире, а также проведением открытых дискуссий о взгляде молодых лидеров на наиболее острые вопросы глобальной экономической повестки дня, включая вопросы продовольственной безопасности, цифрового сотрудничества, реализации научных и студенческих обменов, культурно-гуманитарных инициатив и содействия реализации повестки дня в области устойчивого развития, принятой ООН до 2030 года.

«Мы однозначно поддерживаем стремление молодых и неравнодушных общественников, предпринимателей, инноваторов, ученых, журналистов, деятелей культуры и спорта из разных стран ближнего и дальнего зарубежья к консолидации усилий для изменения мира к лучшему при содействии со стороны Фонда Росконгресс и на таких крупных международных площадках, как ПМЭФ», ­– отметил Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Работа молодых иностранных делегатов ПМЭФ продолжила усилия по продвижению многосторонних экономических и гуманитарных проектов, стартовавших в мире с 2018 года, когда представители FFL впервые объединились на ПМЭФ. Многие проекты способствуют привлечению в Россию и другие страны новых востребованных идей и технологий. Кроме того, участники обсудят и запланируют проведение серии дальнейших мероприятий с иностранными партнерами на зарубежных площадках за счет ресурсов и возможностей FFL, Фонда Росконгресс, Центра международного продвижения, Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы и Россотрудничества.

По итогам работы делегации FFL будут разработаны дорожные карты по совместной реализации проектов участников, а также подписан целый ряд соглашений о сотрудничестве и новых международных инициативах для российской и зарубежной молодежи