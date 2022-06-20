ФСБ раскрыла данные о преступлениях латышских пособников нацистов в годы ВОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации рассекретила архивы, касающиеся Великой Отечественной войны. Были опубликованы документы, содержащие данные о латышских карателях, действующих в годы ВОВ, помогавших фашистам убивать евреев — мирных жителей СССР, Франции, Румынии, Польши, Германии и Австрии.

Исходя из рассекреченных сведений, после оккупации Латвийской ССР местные коллаборационисты поступили на службу к гитлеровской Германии, активно участвуя в «решении еврейского вопроса». Каратели принимали участие в массовых убийствах, грабежах и садистских издевательствах по отношению к своим жертвам.

Так, подчиненные командира подразделения Виктора Арайса уничтожили не менее 30 тыс. мирных жителей. В 1942 году фашистское командование присвоило ему за заслуги звание штурмбанфюрера СС. В 1979 году в ФРГ Айрайс был приговорен к пожизненному заключению. Впоследствии бывший каратель скончался в тюрьме.

В 1966 году соучастника преступлений Арайса – Герберта Цукурса ликвидировали в Уругвае.

Сообщается, что попавшие в плен латышские пособники фашизма пытались отрицать свою вину, но были вынуждены сознаться в чудовищных преступлениях под давлением и в связи с неопровержимыми доказательствами.

В ФСБ подчеркнули, что нынешняя кампания по сносу памятников воинам-героям ВОВ в Европе говорит о том, что нацистская идеология так и не была искоренена.

«Ее носители жаждут реванша. Результатом ползучей нацификации политических элит европейских государств стали запрет символов Победы в Великой Отечественной войне, уголовное преследование граждан за попытки отдать дань памяти тем, кто ценою своих жизней спас целые народы от уничтожения гитлеровской Германией и ее союзниками, а также оголтелая русофобия — современная форма нацизма, объявленная «мейнстримом» антироссийской политики», — озвучило свою позицию ведомство.

При этом, добавили в ФСБ, против победителей сейчас выступают потомки нацистов. Например, правительство Латвии чествует «ветеранов» Латышского легиона СС, в честь которых в стране ежегодно проводятся парады. Однако гражданам запрещено праздновать День Победы 9 мая.

Также латвийский сейм разрешил снос памятника Освободителям Риги.

«На фоне этих агрессивных нацистских проявлений будет уместно, опираясь на хранящиеся в Центральном архиве ФСБ России документы, напомнить, какого рода «героев» прославляют в качестве примера для подрастающего поколения в современных прибалтийских государствах», — подчеркнули в спецслужбе.

14 июня в Латвии без согласования с официальной Москвой был демонтирован мемориал в честь освободителей страны от нацистов и перезахоронены останки троих советских офицеров. Они были извлечены из земли, их дальнейшая судьба неизвестна.

5 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что перед Днем Победы в странах Прибалтики происходит волна вандализма в отношении мемориалов, посвященных советским воинам. Она подчеркнула, что надругательства над памятниками происходят в странах, которые декларировали свою приверженность европейским ценностям при вступлении в Евросоюз.