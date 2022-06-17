В Латвии демонтировали мемориал с захоронением красноармейцев

Власти Латвии не стали согласовывать с Москвой перезахоронение останков из мемориала с воинским захоронением в городе Екабпилс, хотя это прописано в соглашении между правительствами стран от 2008 года. Посольство России в Латвии сообщило в своем Telegram-канале, что демонтаж произошел 14 июня.

«Вопреки декларируемой приверженности букве международных обязательств и всевозможным «европейским ценностям», власти Латвии продолжают глумиться над памятью воинов Красной Армии, освободивших страну от нацистского ига», — говорится в сообщении.

При сносе были найдены останки троих советских офицеров: командующего артиллерией 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта генерал-майора Сергея Петровича Куприянова и гвардии полковников Гавриила Куприяновича Шарикалова и Сахабутдина Галяутдиновича Газеева. Они были извлечены из земли, их дальнейшая судьба неизвестна. С помощью тяжелой техники были снесены гранитные пилоны, установленные в память о подразделениях и Героях Советского Союза, освободивших город от захватчиков.

Дипломаты рассказали, что ранее они вели переговоры относительно мемориала с латвийским МИДом, который обещал помочь организовать диалог с властями Екабпилсы, чтобы достичь компромисса относительно судьбы памятного места. Однако переговоры не возымели эффекта.

Разрешение на снос мемориала выдала Екабпилсская краевая дума и ее председатель Райвис Рагайнис.

Латвийский политик Янис Кузинс в беседе с «Известиями» заявил, что латвийский парламент фактически разрешил уничтожать памятники.

«Это не только произошло в Екабпилсе. Они хотят снести памятники и в Риге, и так далее. То есть Рига тоже решила снести главный памятник, который является символом победы над фашисткой Германией. Эта вакханалия сейчас просто делается», — пояснил Кузинс.

Краевед из Латвии Александр Ржавин сказал, что братскую могилу получалось защищать последние 15 лет несмотря на то, что мемориал был «бельмом на глазу» латышских националистов.

«Само собой, в советское время за этой могилой ухаживали, там был установлен один из самых своеобразных оригинальных памятников на братской могиле, а именно артиллерийское орудие, потому что почти все похороненные там, они имели отношение к артиллерии», — рассказал Ржавин.

19 мая исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, бывший посол РФ в Латвии Александр Удальцов заявил, что снос памятника Освободителям Риги может создать прецедент, после которого найдется множество желающих повторить подобное. При этом бывший посол отметил, что мэры некоторых латвийских городов заявляют о том, что не разрешают сносить памятники.

В тот же день министерство иностранных дел Латвии официально уведомило посольство РФ о приостановке действия 13-й статьи двустороннего договора о мемориальных сооружениях и памятниках. Таким образом, латвийские власти в одностороннем порядке отказались от обязательств по защите памятников ветеранам Великой Отечественной войны. 12 мая сейм Латвии принял законопроект, который предусматривает приостановку действия данного двустороннего договора.

Тогда же официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, назвала правительство страны вурдалаками.