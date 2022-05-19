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Экс-посол России заявил о создании прецедента в случае сноса памятника в Латвии

Экс-посол России Удальцов: снос памятника Освободителям Риги создаст прецедент, который захотят повторить
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Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
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Снос памятника Освободителям Риги может создать прецедент, после которого найдется множество желающих повторить. Об этом в четверг, 19 мая, исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, бывший посол РФ в Латвии Александр Удальцов.

«Если латвийская сторона пошла на выход из соглашения с Россией, это серьезный политический шаг государственного значения. <…> Если сейчас свершится это гнусное преступление (снос памятника Освободителям Риги — Ред.), найдется множество желающих повторить это прецедент в соседних странах, и не только соседних», — сказал он в ходе круглого стола на тему: «Бульдозерная демократия: зачем Прибалтике война с советскими памятниками?», проходившего в пресс-центре МИЦ «Известия».

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При этом бывший посол отметил, что мэры некоторых латвийских городов заявляют о том, что не разрешают сносить памятники, добавив, что в настоящее время идет борьба.

«Политика сноса памятников идет по всей Прибалтике. Мы должны на государственном уровне не допустить этих процессов нигде», — подчеркнул Удальцов.

По словам политолога Алексея Кочеткова, подобные действия стали результатом убежденности властей этих стран в своей безнаказанности. От робких шагов все пришло к тому, что нарушаются международные договоренности, указал эксперт.

В связи с этим, по мнению Кочеткова, необходимо вводить персональные санкции против латвийских и литовских политиков, наказывать конкретных людей.

«Любое недружественное действие против нашей страны, граждан, соотечественников, памятников — в ответ на любые такие действия должны быть предприняты меры, иначе это никогда не закончится», — заключил он.

16 мая стало известно, что доступ к памятнику Освободителям Риги в Пардаугаве будет закрыт до 31 августа. Отмечалось, что такое решение было принято в свете событий 9 и 10 мая 2022 года, когда латвийские граждане возлагали цветы к монументу советским воинам-освободителям, несмотря на противодействие латвийских властей и уборку цветов с помощью экскаватора.

В тот же день министерство иностранных дел Латвии официально уведомило посольство РФ о приостановке действия 13-й статьи двустороннего договора о мемориальных сооружениях и памятниках. Таким образом, латвийские власти в одностороннем порядке отказались от обязательств по защите памятников ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее, 12 мая, сейм Латвии принял законопроект, который предусматривает приостановку действия данного двустороннего договора, фактически разрешив снос монумента Освободителям Риги, который находился под охраной соглашения. 13 мая рижская дума приняла решение начать подготовку к сносу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение сейма Латвии, в тот же день назвала правительство страны вурдалаками.

Еще в прошлом году в Латвии запретили публичное ношение георгиевских лент. А с 31 марта сейм в срочном порядке утвердил поправки к закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий. В частности, запрещается проводить публичные акции ближе чем в 200 м от любого памятника советским солдатам, а также отмечать памятные даты, связанные с боевыми операциями и победами Красной армии.

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