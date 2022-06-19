Эксперт назвал россиянам способ скачивать Windows вопреки запрету Microsoft

Российские пользователи смогут продолжать пользоваться уже установленными версиями операционных систем (ОС) от Microsoft и скачивать новые через VPN. Об этом 19 июня заявил гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, комментируя информацию о том, что пользователи из России не могут скачать новые ОС Windows 10 и Windows 11.

По его словам, из этой ситуации можно выйти разными способами.

«Первое — жить с тем уровнем обновлений ОС, которые уже есть. Второй вариант — это устанавливать обновления через VPN», — цитирует эксперта «РИА Новости».

Он также отметил, что у России достойной замены Windows нет.

«Мы прекрасно понимаем, что большинство компьютеров и персональных ноутбуков так или иначе сейчас находятся под управлением ОС Windows», — добавил Кусков.

В этот же день сообщалось, что у россиян возникли проблемы с установкой Windows 10 и 11. Пользователям не удается скачать операционную систему. При попытке загрузить Windows 10 или 11 с официального сайта на экране высвечивается информация об ошибке. В компании Microsoft официально ситуацию пока не прокомментировали, но по данным СМИ, корпорация решила ограничить для россиян возможности установки новых версий ОС.

Эксперт в IT-сфере Герман Клименко заявил, что запрет на скачивание и обновление Windows 10 и 11 с сайта компании Microsoft может вызвать проблемы в работе компьютеров россиян. Он отметил, что сложность заключается в том, что компания может не только запретить устанавливать Windows 10 и 11, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы, тогда техника в России в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов.

Ранее, 8 июня, корпорация объявила, что планирует существенно сократить свою деятельность на территории России, но обещала продолжить выполнять уже существующие обязательства перед российскими клиентами.

Microsoft приостановила продажи и предоставление услуг в России 4 марта. Тогда в корпорации прямо заявили, что они тесно работают в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, поэтому и приняли решение приостановить многие аспекты бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о введении антироссийских санкций.